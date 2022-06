Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: ουρολοιμώξεις, μικροβίωμα και ατυχήματα στο σεξ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Φωτεινή Γεωργίου και οι καλεσμένοι της, μας διαφωτίζουν για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με την σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Τι φταίει, για τις συχνές ουρολοιμώξεις στις γυναίκες και τι ρόλο παίζει το μικροβίωμα;

Τι αποκαλύπτει η φωνή μας για τα συναισθήματα και τον χαρακτήρα μας;

Ποιες είναι οι ειδικές κινήσεις για να διώξουμε το φούσκωμα στην κοιλιά;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 18 Ιουνίου, στις 12:00.

Πώς να τρώμε κρέας χωρίς να απειλείται η υγεία μας;

Πώς παιδιά με αναπηρία δημιουργούν μέσα από την μαγειρική;

Ποια είναι τα πιο συχνά ατυχήματα στο σεξ το καλοκαίρι;

Πώς επιλέγουμε την κατάλληλη πανσιόν για το ζώο μας ;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 19 Ιουνίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταναστευτικό - Κύκλωμα: δεκάδες συλλήψεις σε “εταιρεία” με τα “χρυσά κέρδη”

ΒΟΑΚ - Τροχαίο: νεκρός οδηγός νταλίκας που εγκλωβίστηκε στην καμπίνα (εικόνες)

Ολυμπιακός: ο Πρίντεζης, το “αντίο” και οι πανηγυρισμοί (εικόνες)