Μαδέιρα: Ο Μιχαλεντζάκης έχασε το χρυσό μετάλλιο για δέκατα του δευτερολέπτου

“Ασημένιος” πρωταθλητής κόσμου έγινε ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, χάνοντας το χρυσό μετάλλιο για χιλιοστά.

Δεκαοκτώ δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από την κατάκτηση ενός ακόμη χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης «Μαδέιρα 2022» έμεινε ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης. Στον τελικό των 50μ. ελεύθερο S8, ο «χρυσός» Παραολυμπιονίκης του Ρίο, δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο σερί κατάκτησης χρυσών μεταλλίων σε πρωταθλήματα κόσμου (από το 2017 έως και χθες είχε συνολικά πέντε), με αποτέλεσμα να μείνει στη δεύτερη θέση του αγωνίσματος.

Η «μονομαχία» του Εβρίτη πρωταθλητή με τον Βραζιλιάνο Γκαμπριέλ Κριστιάνο Σίλβα ντε Σόουζα είχε νικητή τον δεύτερο με επίδοση 27.19, τη στιγμή που ο Μιχαλεντζάκης ακολούθησε με 27.37. Την τρίτη θέση στον τελικό πήρε ο Πολωνός Μιχάλ Γκόλους με 27.56.

Να σημειωθεί ότι στον πρωϊνό προκριματικό, ο Μιχαλεντζάκης είχε σημειώσει και πάλι τον δεύτερο καλύτερο χρόνο (27.23), 11 δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Βραζιλιάνο.

