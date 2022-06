Πολιτική

Δένδιας: η χειραψία με τον Τσαβούσογλου και ο “δάκτυλος” στα Δυτικά Βαλκάνια

Τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών για την σχέση των χωρών της περιοχής με την ΕΕ, από την Οχρίδα και το “Φόρουμ Διαλόγου των Πρεσπών”, όπου είχε και σειρά συναντήσεων.

Στις προκλήσεις και στις προοπτικές των Δυτικών Βαλκανίων αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε πάνελ με τίτλο «Το ευρωπαϊκό ειρηνευτικό σχέδιο στα Δυτικά Βαλκάνια», στο πλαίσιο του «Φόρουμ Διαλόγου των Πρεσπών» που πραγματοποιείται στην Οχρίδα.

Στο τέλος της επίσκεψής του αυτής, ο κ. Δένδιας είχε χειραψία και σύντομη συνομιλία «κοινωνικού χαρακτήρα», όπως αναφέρεται, με τον ομόλογό του της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λίγες ώρες μετά την ανάλογη χειραψία και συνομιλία του Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον Χουλουσί Ακάρ.

Στο περιθώριο του #PFD2022 είχα κοινωνική χειραψία με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας M.Cavusoglu - I had a brief social encounter with #Turkey FM @MevlutCavusoglu on the margins of #PFD2022. pic.twitter.com/qAa3uNTdnN — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 16, 2022

Στην τοποθέτηση του στο πάνελ, ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την παρουσία τρίτων παραγόντων στην περιοχή. «Παράγοντες που προωθούν αντίπαλες πολιτικές και οικονομικές ατζέντες. Τέτοιες ατζέντες, διαφορετικές από την ευρωπαϊκή ατζέντα, έρχονται σε αντίθεση με τα συλλογικά μας συμφέροντα και επιχειρούν να υπονομεύσουν τη σχέση ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων» σημείωσε.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, οι προκλήσεις που συνδέονται με το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων μπορούν να ξεπεραστούν συλλογικά, ενώ οι προσπάθειές πρέπει να εστιαστούν στη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής. Σημείωσε ότι παρά το κλίμα απαισιοδοξίας που επικρατεί μερικές φορές για τα Βαλκάνια, υπάρχουν και ιστορίες επιτυχίας στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκε στη βελτίωση στις σχέσεις της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία τα τελευταία χρόνια, όπως και στην υποστήριξη της Αθήνας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τις εξελίξεις.

E;ipe ακόμη ότι είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς την Ευρώπη χωρίς τη Νοτιοανατολική της περιοχή.

«Η Νοτιοανατολική Ευρώπη γενικά και τα Δυτικά Βαλκάνια ειδικότερα ανήκαν πάντα στην Ευρώπη. Όπως και άλλα μέρη της ηπείρου, τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν βιώσει ένοπλες συγκρούσεις, αυτό είναι γνωστό. Όμως, γεωγραφικά, ιστορικά, πολιτισμικά ανήκουν στην Ευρώπη. Η πικρή κληρονομιά τους έχει αφήσει πίσω, ακόμη και σήμερα, μια ποσότητα δυσπιστίας, εθνικισμού και έλλειψης συμφιλίωσης» σημείωσε και πρόσθεσε πως αυτά τα δυνητικά πολύ επικίνδυνα στοιχεία συμπίπτουν με ένα σύνολο κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή που συνδέονται με την οικονομία, την ενέργεια και τα τρόφιμα. Κρίσεις, που όπως είπε προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από τον παράνομο και απρόκλητο πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, όπως σημείωσε, ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Δυτικών Βαλκανίων. «Η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός και επενδυτικός εταίρος των Δυτικών Βαλκανίων. Η συνεργασία στην εξωτερική πολιτική με τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων έχει ενταθεί, επίσης σε σχέση με την Ουκρανία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτό το οποίο πρέπει, με μεγάλη προσπάθεια να αποκρουστεί, είναι οι οποιεσδήποτε επιρροές παραγόντων που θα ήθελαν να οδηγήσουν αυτήν την περιοχή προς μια άλλη, κατεύθυνση. Μια κατεύθυνση διαφορετική από την ΕΕ, το Διεθνές Δίκαιο, τις ευρωπαϊκές αξίες. pic.twitter.com/EpZxq0ihGy — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 16, 2022

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της περιοχής παραμένει μια ημιτελής υπόθεση 19 χρόνια, μετά την «Ατζέντα της Θεσσαλονίκης» του 2003.

«Η ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να κάνουν το δικό τους μερίδιο σε αυτό το θέμα. Οι συνεργάτες μας πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια σύμφωνα με τις καθορισμένες προϋποθέσεις. Αλλά, επίσης, η ΕΕ πρέπει να επαναφέρει τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια σε τροχιά και πολύ γρήγορα» πρόσθεσε.

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κάνει ό,τι μπορεί για να συμβάλει σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, ενώ αναφέρθηκε στις πρόσφατες επισκέψεις του σε όλες τις πρωτεύουσες της περιοχής, στις οποίες μετέφερε, όπως είπε μηνύματα υποστήριξης για την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής και τόνισε την ανάγκη για συμφιλίωση.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, Αρτάν Γκρούμπι, μιλώντας στο ίδιο πάνελ, αναφέρθηκε στη διαφορά της χώρας του με τη γειτονική Βουλγαρία και διαβεβαίωσε ότι τα Σκόπια κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να εναρμονιστούν οι θέσεις των δύο χωρών και να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κροατίας, Γκόρνταν Γκρίλιτς-Ράντμαν, μιλώντας στο ίδιο πάνελ, τόνισε ότι η διεύρυνση της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια παραμένει ουσιαστική και όπως είπε, είναι πολύ σημαντικό, η Βόρεια Μακεδονία να γίνει μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μου στην Αχρίδα για το #PFD2022, είχα σύντομες συναντήσεις με τον ομόλογο της Αγίας Έδρας Αρχιεπίσκοπο P. R. Gallagher, τον Πρόεδρο Β. Μακεδονίας @SPendarovski & τον ΥΠΕΞ @Bujar_O, τον ΥΠΕΞ Πολωνίας @RauZbigniew & τον ΥΠΕΞ Σλοβακίας @IvanKorcok. pic.twitter.com/IqrIiH26ld — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 16, 2022

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην Οχρίδα για το «Φόρουμ Διαλόγου των Πρεσπών», ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας είχε σύντομες συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας και τους υπουργούς Εξωτερικών της Πολωνίας και της Σλοβακίας, όπως και με τον ομόλογό του Βατικανού.

