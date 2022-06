Παράξενα

Θεσσαλονίκη: 60χρονη ζούσε με 16 σκυλιά σε διαμέρισμα 70 τετραγωνικών!

Αστυνομικοί συνέλαβαν και έβαλαν πρόστιμο στην γυναίκα, αφού διαπίστωσαν τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν τα ζώα. Τι απέγιναν τα σκυλάκια.

(εικόνα αρχείου)

Δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με την ευζωία των ζώων συντροφιάς σχηματίστηκε σε βάρος 60χρονης, την οποία συνέλαβαν αστυνομικοί του τμήματος Τούμπας Τριανδρίας, στην Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο 70 τετραγωνικών μέτρων διαμέρισμα της 60χρονης, συνολικά 16 σκυλιά, τα οποία ζούσαν, άλλα σε κλουβιά και άλλα εκτός, σε ρυπαρές συνθήκες, καθώς ενδεικτικά αφόδευαν μέσα στο σπίτι.

Τα 11 σκυλιά δόθηκαν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ ένα θηλυκό σκυλί με τα τέσσερα κουτάβια κρίθηκε προτιμότερο, για λόγους υγείας, να παραμείνουν στο χώρο. καθώς ενδεχόμενη απομάκρυνση θα δυσχέραινε το μεγάλωμα των κουταβιών.

Σε βάρος της 60χρονης βεβαιώθηκαν δύο διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 4.000 ευρώ.

