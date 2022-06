Κόσμος

Ασάνζ: Η Βρετανία εκδίδει τον ιδρυτή του WikiLeaks στις ΗΠΑ

Πράσινο φως από την Βρετανία για την έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ. «Μαύρη ημέρα για την ελευθερία του Τύπου», λέει ο ιστότοπος WikiLeaks.

O ιστότοπος WikiLeaks χαρακτήρισε την απόφαση της Βρετανίδας υπουργού Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ να εγκρίνει την έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ “μαύρη ημέρα για την ελευθερία του Τύπου”, όμως πρόσθεσε ότι θα ασκήσει έφεση.

“Η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ όπου κινδυνεύει να του επιβληθεί ποινή 175 ετών. Μια μαύρη ημέρα για την ελευθερία του Τύπου και για τη βρετανική δημοκρατία”, ανέφερε ο WikiLeaks σε ανακοίνωσή του στο Twitter.

“Σήμερα δεν είναι το τέλος της μάχης. Είναι μόνο η αρχή μιας νέας νομικής μάχης. Θα ασκήσουμε έφεση”, πρόσθεσε.

Η βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα την έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ.

Έπειτα από μακρά δικαστική μάχη, η βρετανική δικαιοσύνη έδωσε επίσημα πράσινο φως την 20ή Απριλίου για την έκδοση του 50χρονου Αυστραλού στις αμερικανικές αρχές. Η Πατέλ αναμενόταν να αποφασίσει εάν θα υπογράψει την εντολή έκδοσης.

“Βάσει του νόμου του 2003 (...) η υπουργός Εσωτερικών πρέπει να υπογράφει την εντολή έκδοσης αν δεν υπάρχει κανένας λόγος που να την απαγορεύει”, δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου.

“Σε αυτή την υπόθεση τα βρετανικά δικαστήρια δεν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα ήταν καταπιεστικό, άδικο ή αντίθετο με τη διαδικασία να εκδοθεί ο Ασάνζ. Επίσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έκδοσή του δεν θα ήταν αντίθετη στα ανθρώπινα δικαιώματά του, περιλαμβανομένου του δικαιώματός του σε μια δίκαιη δίκη και στην ελευθερία της έκφρασης, και ότι στη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με τον προσήκοντα τρόπο, και αναφορικά με την υγεία του”.

Η απόφαση της Πατέλ δεν είναι το τέλος της δικαστικής μάχης του Ασάνζ, η οποία διαρκεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Ο Αυστραλός έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση στην απόφαση αυτή μέσα σε 14 ημέρες. Αν και αυτή απορριφθεί, μπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εφόσον εγκριθεί οριστικά η έκδοσή του, αυτή θα πρέπει να γίνει μέσα σε 28 ημέρες από την ανακοίνωσή της. Οι αμερικανικές αρχές θέλουν να τον δικάσουν για «κατασκοπεία» εξαιτίας της δημοσιοποίησης 700.000 εμπιστευτικών και απορρήτων διπλωματικών και στρατιωτικών εγγράφων των ΗΠΑ, κυρίως για τους αμερικανικούς πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Αν καταδικαστεί, διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 175 ετών. Συνελήφθη το 2019 αφού πέρασε περισσότερα από επτά χρόνια στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο.

