Πολιτική

Πλεύρης: Αγωγή κατά της Novartis κατέθεσε το Δημόσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο ποσό διεκδικεί το ελληνικό Δημόσιο από την Novartis για ηθική βλάβη.



Κατατέθηκε σήμερα από το ελληνικό δημόσιο αγωγή κατά της εταιρείας Novartis ποσού 214 εκατομμυρίων. ευρώ.

Το γεγονός γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μέσω ανακοίνωσης στην οποία αναφέρεται ότι η αγωγή αφορά την την ηθική βλάβη που έχει υποστεί το ελληνικό δημόσιο από τις πράξεις που η ίδια η εταιρεία έχει ομολογήσει στις ΗΠΑ και αφορούν στο χρηματισμό γιατρών.

Αναλυτικά η δήλωση του Θάνου Πλεύρη:

"Σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατέθεσε αγωγή κατά της Novartis ποσού 214 εκ. ευρώ για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί το ελληνικό δημόσιο από τις πράξεις που η ίδια η εταιρεία έχει ομολογήσει στις ΗΠΑ και αφορούν στο χρηματισμό γιατρών. Το ελληνικό δημόσιο επιφυλάσσεται με νεότερη αγωγή να διεκδικήσει την οποιαδήποτε ζημία έχει υποστεί και είμαστε ξεκάθαροι ότι θα εφαρμοστούν όλες οι κυρώσεις κατά της εταιρείας Novartis για τις παράνομες πρακτικές της".

Ειδήσεις σήμερα:

Σαντορίνη: Σκότωσαν γατάκι και το κρέμασαν στο σπίτι της προέδρου στο Καμάρι (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Aνήλικοι τραμπούκιζαν και εκβίαζαν παιδιά

Πρέβεζα: Μπαρμπούνι “γίγας” στα δίχτυα ψαρά (εικόνες)