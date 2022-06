Οικονομία

Power Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα

Δείτε βήμα προς βήμα πως θα κάνετε την αίτηση.

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Power Pass, μέσω του vouchers.gov.gr, για την αποζημίωση έως και 600 ευρώ, από τις επιπλέον χρεώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα για το χρονικό διάστημα έκδοσης των λογαριασμών από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως και 31ης Δεκεμβρίου 2022.

Πρόκειται για την πλατφόρμα που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την οικονομική ενίσχυση οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος. Υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ (ΚτΠ ΜΑΕ), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του νόμου 4936/2022 και στην υπ' αρ. 3365/03-06-2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η επιδότηση αφορά στους λογαριασμούς ρεύματος πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης εντός Ελλάδος, που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 01-12-2021 έως και 31-05-2022. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 60% της αύξησης της τιμής ρεύματος της πρώτης κατοικίας και, ανάλογα με το ύψος των λογαριασμών, μπορεί να ανέλθει μέχρι και στο ποσό των 600 ευρώ.

Δικαιούχος του Power Pass είναι κάθε πολίτης που:

είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος,

το καθαρό οικογενειακό του εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων δεν ξεπερνά τις 45.000 ευρώ, με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020,

διαθέτει ΑΦΜ ο οποίος δεν έχει δηλωθεί ήδη ως εξαρτώμενο μέλος σε αίτηση που έχει υποβληθεί από άλλο πρόσωπο και

επιβαρύνθηκε με συνολική αύξηση μεγαλύτερη των 30 Euro στους λογαριασμούς ρεύματος που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 01-12-2021 έως και 31-05-2022.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και την 30ή Ιουνίου. Κατά τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας της, η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά για τους δικαιούχους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Από την Παρασκευή 17-06-2022 το vouchers.gov.gr θα είναι διαθέσιμο για πολίτες με ΑΦΜ που λήγει σε 1 και, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, η πλατφόρμα θα ανοίγει κλιμακωτά για το σύνολο των δικαιούχων και θα εκδίδονται νεότερες ανακοινώσεις.

H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς χρειάζονται μόνο οι κωδικοί του πολίτη στο Taxisnet και το IBAN του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί η επιδότηση. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Αναλυτικά:

1. Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet και επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, έτος γέννησης) που εμφανίζονται είναι σωστά.

2. Ο πολίτης καλείται να επιλέξει αν επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για τον ίδιο ή για προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του.

3. Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας ανά μήνα (διεύθυνση και αριθμός παροχής). Τα στοιχεία αυτά ο δικαιούχος μπορεί:

είτε να τα επιβεβαιώσει,

είτε να τα τροποποιήσει μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Κύριας Κατοικίας για Power Pass» (https://www1.aade.gr/saadeapps3/powerpass/katoikia), η οποία έχει υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ. Ο πολίτης μπορεί να μεταφερθεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω του vouchers.gov.gr, κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο που εμφανίζεται κάτω από τα στοιχεία πρώτης κατοικίας. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ καταχωρίζονται αμέσως. Έτσι, αφού ο δικαιούχος συμπληρώσει τα σωστά στοιχεία πρώτης κατοικίας, μπορεί να επιστρέψει στην πλατφόρμα του Power Pass και να ολοκληρώσει την αίτησή του.

4. Στην ίδια σελίδα εμφανίζονται και τα πεδία ώστε ο πολίτης να συμπληρώσει το e-mail του, το IBAN και το όνομα του τραπεζικού ιδρύματος όπου τηρείται ο τραπεζικός του λογαριασμός.

5. Πατώντας «Υποβολή», ο πολίτης ολοκληρώνει τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Για όσες ημέρες παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, θα διενεργείται προέλεγχος και θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους πολίτες για τυχόν διορθώσεις (μη υπαρκτή παροχή, λανθασμένη κατηγορία λογαριασμού κ.λπ.). Η εκκαθάριση των αιτήσεων, ο προσδιορισμός του ποσού επιστροφής και η καταβολή του στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση τόσο για την κύρια κατοικία τους, όσο και για τη φοιτητική στέγη προστατευόμενων μελών που φοιτούν στην Ελλάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πολίτης μπορεί να υποβάλει μέχρι και τρεις επιπλέον αιτήσεις για προστατευόμενα μέλη, ακολουθώντας κάθε φορά τα παραπάνω βήματα.

Επιπλέον, για όσους είναι υπόχρεοι να υποβάλουν πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, είναι απαραίτητη η υποβολή της φορολογικής δήλωσης πριν από την αίτηση για το Power Pass. Σε αυτή την περίπτωση, θα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα, μετά την αφαίρεση των φόρων, του φορολογικού έτους 2021.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με το Power Pass εφαρμόζουμε στην πράξη αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όταν εξήγγειλε το συγκεκριμένο μέτρο, ότι δηλαδή η πολιτεία οφείλει να στέκεται δίπλα στους πολίτες όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με βίαιες αλλαγές που μόνοι τους δεν μπορούν να διαχειριστούν. Μέσα από το vouchers.gov.gr δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους δικαιούχους να υποβάλουν εύκολα και γρήγορα την αίτησή τους, ώστε να λάβουν στις αρχές Ιουλίου την επιδότηση που αντιστοιχεί στην επιβάρυνση την οποία είχαν.

Η πλατφόρμα του Power Pass ήταν μια άσκηση ιδιαίτερα περίπλοκη τεχνικά, που χρειάστηκε πολλή δουλειά για να υλοποιηθεί. Σχεδιάσαμε κάθε στάδιο με τον πολίτη στο επίκεντρο, έχοντας ως γνώμονα τη δική του διευκόλυνση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας με όσο το δυνατόν λιγότερες ενέργειες από πλευράς του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την άψογη συνεργασία και να σταθώ ιδιαίτερα στους μηχανικούς, που για ακόμα μια φορά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να μπορούμε σήμερα να θέσουμε την πλατφόρμα σε λειτουργία».

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε: «Από την αρχή της ενεργειακής κρίσης, η Κυβέρνηση αξιοποιεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και εργαλεία, για να βοηθήσει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνει, επεκτείνει και διευρύνει μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Από σήμερα, με την ενεργοποίηση του Power Pass, δρομολογούμε την αναδρομική επιστροφή στους καταναλωτές μεγάλου μέρους των επιβαρύνσεων που κλήθηκαν να σηκώσουν το προηγούμενο εξάμηνο. Η πλατφόρμα αφορά οικιακούς καταναλωτές για χρεώσεις της κύριας κατοικίας τους, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν δοθεί μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Αφορά επίσης τις αντίστοιχες χρεώσεις της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού τα οποία σπουδάζουν στο εσωτερικό. Έτσι, η επιδότηση καλύπτει το 98% των νοικοκυριών, τα οποία θα λάβουν τον Ιούλιο, στους λογαριασμούς IBAN τους, τα ποσά που δικαιούνται.

Η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα, για ακόμη μία φορά, ότι βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των πολιτών, παρεμβαίνοντας γενναία και δίκαια, ώστε να καλύψει όσο περισσότερο είναι εφικτό τις σημερινές ανάγκες τους, χωρίς να υπονομεύει το μέλλον της χώρας και της οικονομίας».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας δήλωσε: «Με το Power Pass επιστρέφουμε έως και το 60% της υπερβάλλουσας δαπάνης που αναγκάστηκαν να κάνουν πολλά νοικοκυριά για να ζεστάνουν τα σπίτια τους τον περασμένο χειμώνα. Όπως έχουμε δεσμευθεί επανειλημμένα, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία από τις επιπτώσεις αυτής της πρωτόγνωρης διεθνούς ενεργειακής κρίσης για όσο χρειαστεί. Με τη θεσμική παρέμβαση που θα εφαρμόσουμε στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Ιουλίου, η στήριξη θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αναστέλλουμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής και ανακτούμε τα αυξημένα έσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να συνεχίσουμε να επιδοτούμε τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου οικιακών και επαγγελματικών καταναλωτών».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε: «Το Power Pass είναι μία σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα. Στο πλαίσιό της, επιστρέφεται το 60% του αυξημένου κόστους ρεύματος που έχουν χρεωθεί οι οικιακοί καταναλωτές για λογαριασμούς της κύριας κατοικίας τους, που έχουν εκδοθεί από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022. Η ουσιαστική αυτή πρωτοβουλία αφορά στο σύνολο των νοικοκυριών και γίνεται σήμερα πράξη με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για τη λήψη της προβλεπόμενης ενίσχυσης, όπως το επέτρεψαν μία σειρά από θετικές, δημοσιονομικές εξελίξεις, που σχετίζονται με το πρωτογενές έλλειμμα του 2021, το δημόσιο χρέος, την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών προς τη χώρα μας και το δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης, που έφτασε το 7% στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Σε ένα περιβάλλον ακραίας αβεβαιότητας, εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία, με επιπτώσεις για το σύνολο του πλανήτη, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της, με σύνεση και σοβαρότητα, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της κοινωνίας και της οικονομίας».

