Αθλητικά

Νειμάρ σε Παρί Σεν Ζερμέν: Δεν πάω πουθενά….

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα προβλήματα των Γάλλων με το Financial Control Panel της UEFA και το «αλμυρό» συμβόλαιο του Βραζιλιάνου.

Η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν έστρωσε έναν... πακτωλό εκατομμυρίων στα πόδια του Κιλιάν Μπαπέ για να ανανεώσει το συμβόλαιό του για τα επόμενα τρία χρόνια, όμως πλέον καλείται να αναπροσαρμόσει την οικονομική πολιτική της, διότι αρχίζουν να... χτυπούν τα «καμπανάκια» του Financial Fair Play.

Το Financial Control Panel της UEFA έχει ζητήσει ήδη εξηγήσεις από τους Παριζιάνους, καθώς το ισοζύγιό τους δείχνει «ζημίες» άνω των 224 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια ώρα το συνολικό μισθολόγιο της ομάδας (μαζί με τους φόρους) ξεπερνάει τα 600 εκατ. ευρώ, μετά και την ανανέωση του Μπαπέ, που ανέβασε το κόστος ακόμη περισσότερο.

Η ηγεσία της Παρί θα ήθελε -ιδανικά- να ξεφορτωθεί το συμβόλαιο του Νεϊμάρ, το οποίο κοστίζει μεικτά το χρόνο πάνω από 50 εκατ. ευρώ. Ειδικά απ’ τη στιγμή που οι εμφανίσεις του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ είναι υπό του... μετρίου την τελευταία διετία.

Ο ίδιος, ωστόσο, όπως αναφέρουν τα γαλλικά και τα ισπανικά ΜΜΕ έχει ήδη διευκρινίσει προς τους διοικούντες την Παρί πως δεν προτίθεται να φύγει έχοντας επεκτείνει το συμβόλαιό του έως το 2025 μόλις πριν από ένα χρόνο.

Εξέλιξη που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τον προγραμματισμό της επόμενης σεζόν για τον νέο αθλητικό διευθυντή των πρωταθλητών Γαλλίας, Λουίς Κάμπος, ο οποίος θα πρέπει να βρει άλλους τρόπους για να «κόψει» χρήματα από τον προϋπολογισμό της Παρί...

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Λιγνάδη: Νέος κύκλος καταθέσεων (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Aνήλικοι τραμπούκιζαν και εκβίαζαν παιδιά

Power Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα