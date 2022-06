Αθλητικά

Υγρός στίβος - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: “Χάλκινη” η Ευαγγελία Πλατανιώτη

Ανέβηκε στο βάθρο η ελληνίδα αθλήτρια, χαρίζοντας στιγμές συγκίνησης στην κορυφαία διοργάνωση υγρού στίβου.

Μετά από νέα εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον τελικό του τεχνικού προγράμματος σόλο, η Ευαγγελία Πλατανιώτη ανέβηκε στο βάθρο κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο 19ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στη Βουδαπέστη.

Στην έκτη διαδοχική συμμετοχή της σε παρόμοια διοργάνωση, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε την τρίτη θέση μεταξύ των 12 αθλητριών που μετείχαν στον τελικό και πήρε το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο για την Ελλάδα στο κορυφαίο ραντεβού του υγρού στίβου.

Η 27χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκέντρωσε 89.5110 βαθμούς, ενώ τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο πήρε η 20χρονη Ουκρανή, Μάρτα Φιέντινα με 91.9555 β. και στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η 31χρονη Γιαπωνέζα Γιουκίκο Ινούι με 92.8662 βαθμούς.

