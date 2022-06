Πολιτική

Athens Pride: πολιτικοί δίνουν το “παρών” στο φεστιβάλ υπερηφάνειας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου, έδωσε το "παρων" στην πολύχρωμη παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας.

Το Athens Pride, πραγματοποιείται φέτος με κεντρικό σύνθημα «'Ανευ Όρων» και αίτημα την ισότητα όλων στο γάμο, την οικογένεια, την εκπαίδευση και τη συμπερίληψη.

Το "παρών" έδωσαν πολλά πολιτικά πρόσωπα και πλήθος κόσμου, στηρίζοντας το Athens Pride.

Μεταξύ άλλων, μήνυμα υπέρ της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιώματων έστειλαν οι υπουργοί Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος και Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Πολιτισμού, Νικόλαος Γιατρομανωλάκης, η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου και ο επικεφαλής στο οικονομικό γραφείο του πρωθυπουργού, ο Αλέξης Πατέλης και ο γενικός γραμματέας συντονισμού Θανάσης Κοντογεωργής.

Στα περίπτερα που έχουν στηθεί στην Πλατεία Συντάγματος, είναι και κομμάτων της αντιπολίτευσης όπως του ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζεται πως χθες Παρασκευή το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κατέθεσε πρόταση νόμου για την ισότητα στον γάμο. Και το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, έχει στήσει το δικό του περίπτερο βάζοντας τον «πράσινο» ήλιο στην πολύχρωμη σημαία.

Τσίπρας από Athens Pride:

Έκκληση στην κυβέρνηση να ψηφίσουν μαζί την πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή, για τον πολιτικό γάμο για όλους, την τεκνοθεσία και για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, απηύθηνε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το απόγευμα του Σαββάτου βρέθηκε στο Athens Pride.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε και έναν σύντομο διάλογο με τον τηλεπαρουσιαστή, Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος του είπε: «Εγώ θα κάνω μία ευχή, ως πολυκομματικός παρουσιαστής. Εύχομαι να συνεργαστείτε όλοι, γιατί όπως η σημαία μας έχει πολλά χρώματα θέλουμε και αυτά τα δικαιώματα να έχουν πολλά χρώματα. Θα είναι νίκη για μας να μπορέσετε όλες οι παρατάξεις μαζί να περάσετε αυτές τις αλλαγές».

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε: «Μακάρι, η εμπειρία δείχνει ότι δεν είναι πάντα εύκολο. Όσα περάσαμε όταν είμασταν κυβέρνηση, τα περάσαμε μόνοι μας δυστυχώς, τώρα είμαστε αντιπολίτευση και καταθέτουμε μία πρόταση και θα ήταν χαρά μας να την υιοθετήσει η σημερινή κυβέρνηση και να την ψηφίσουμε μαζί».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στο Athens Pride

Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής συμμετέχει ενεργά και φέτος στη γιορτή του Athens Pride. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το περίπτερο του κόμματος επισκέφθηκε μαζί με στελέχη, ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο οποίος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα διεκδικούμε μαζί με όλους τους προοδευτικούς πολίτες μια ανοιχτή κοινωνία που θα βάζει τέλος στις διακρίσεις και θα αγκαλιάζει τις αξίες της συμπεριληπτικότητας. Το μήνυμα είναι ένα: ο κάθε άνθρωπος αγαπά όπως θέλει και όποια θέλει. Η κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχθεί τη διαφορετικότητα. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετήσει για την πλήρη άρση των διακρίσεων που υπάρχουν κατά των ΛΟΑΤΚΙ+. Χαρούμενο Pride!»

Βαρουφάκης: Έχει πολύ μεγάλη σημασία άνθρωποι που τόσα χρόνια τρομοκρατούνταν να γιορτάζουν όλοι μαζί

«Είμαι πολύ περήφανος για το Pride. Τόσοι άνθρωποι πάλεψαν για να καθιερωθεί, το ότι καθιερώνεται είναι μια ανατρεπτικότατη στιγμή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι άνθρωποι που τόσα χρόνια τρομοκρατούνταν από μία κοινωνία που δεν τους ανεχόταν να μπορούν να γιορτάζουν όλοι μαζί», αναφέρει σε δήλωσή του ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλκοόλ: Ανήλικη στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση σε συναυλία

Κρήτη: Τοκογλύφοι εκβίαζαν, ζούσαν σε βίλες και κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκίνητα!

Χίθροου: Εκατοντάδες “ορφανές” βαλίτσες… στοιβάζονται στον τερματικό σταθμό (βίντεο)