Κοινωνία

Φωτιά στην Εύβοια: δύσκολη νύχτα στη Γαία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το φως της ημέρας να πέφτει, το βάρος της κατάσβεσης πέφτει στις επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί καθώς δεν μπορούν να συνδράμουν από αέρος πτητικά μέσα.

Ενισχύονται κι άλλο οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γάια της Εύβοιας.

Ήδη, το μέτωπο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, μετά την απόσυρση των εναέριων μέσων και οι επίγειες δυνάμεις είναι αδύνατο να προσεγγίσουν τα σημεία για να το περιορίσουν. Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Συντονιστικού στην Κύμη για να ληφθούν αποφάσεις για το πώς θα ενισχυθούν οι δυνάμεις και κάτω από ποια διάταξη θα προσεγγίσουν το μέτωπο καθώς οι φλόγες έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και ο άνεμος στην περιοχή είναι ισχυρός.

Αυτήν την ώρα στο πλαίσιο του Συντονιστικού που συνεδριάζει ενεργοποιούνται και νέες δυνάμεις για να φτάσουν στην περιοχή από τους 5 νομούς της Περιφέρειας ενώ παράλληλα υπάρχει συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες της ευρύτερης περιοχής, υδροφόρες από τους δήμους και την Περιφέρεια, όπως επίσης και μηχανήματα έργων, που προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες σε κρίσιμα σημεία αλλά και να ανοίξουν διαβάσεις για να προσεγγίσουν περισσότερο τα πυροσβεστικά οχήματα στο μέτωπό της φωτιάς.

Όπως έχει γίνει γνωστό το χωριό Κρεμαστός του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου έχει ήδη εκκενωθεί και οι κάτοικοι έχουν μεταφερθεί στο χωριό Τραχήλι, ενώ με εντολή της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος έχει τεθεί σε γενική επιφυλακή όλο το προσωπικό των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Στερεά Ελλάδα και αρκετές δυνάμεις ακόμη και από τη Λαμία μεταφέρονται στη συγκεκριμένη πυρκαγιά.

Οι δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί μπροστά από το ανατολικό μέτωπο, ενισχύονται από πυροσβεστικά της Στερεάς Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, συνολικά επιχειρούν 149 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων (οι 3 εκ των οποίων είναι Ε.ΜΟ.Δ.Ε) και 32 οχήματα.

Σε συνέχεια προηγούμενων μηνυμάτων, ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις

στην #πυρκαγιά στην περιοχή Γάια Εύβοιας και συνολικά επιχειρούν, 149 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 32 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2022

Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Η πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα περίπου στις 14.00 το μεσημέρι και λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους να εκκενώσουν προληπτικά το χωριό Κρεμαστός και να κατευθυνθούν προς το Τραχήλι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πρόκειται για μία δύσκολη πυρκαγιά καθώς το ανάγλυφο της περιοχής (δυσπρόσιτο σημείο) και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων.

Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, - εκ των οποίων- το ένα λειτουργούσε ως συντονιστικό- επιχειρούσαν με ρίψεις νερού από αέρος.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς, τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης στο χωριό Κρεμαστός, -στο οποίο νωρίτερα είχε γίνει προληπτική εκκένωση- στο πόδι του, όπως ενημερώνει το evima.gr.

Πηγή: evianews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Αλκοόλ: Ανήλικη στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση σε συναυλία

Χίθροου: Εκατοντάδες “ορφανές” βαλίτσες… στοιβάζονται στον τερματικό σταθμό (βίντεο)

Athens Pride: πολιτικοί δίνουν το “παρών” στο φεστιβάλ υπερηφάνειας (εικόνες)