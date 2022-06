Οικονομία

Η ΓΙΩΤΗΣ συνεχίζει να στηρίζει την Κιβωτό του Κόσμου

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συνεχίζει σταθερά το πρόγραμμα δωρεάς τροφίμων, για όλο το έτος, προς όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται στα σπίτια της Κιβωτού του Κόσμου ανά την Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΙΩΤΗΣ:

«Πιστή στη διαχρονική δέσμευσή της, για στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και κυρίως παιδιών, η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ συνεχίζει και φέτος, για 2η συνεχή χρονιά, να στηρίζει τα 230 παιδιά που διαβιώνουν στα σπίτια της Κιβωτού του Κόσμου ανά την Ελλάδα, καλύπτοντας διατροφικές τους ανάγκες, μέσω προσφοράς βασικών προϊόντων διατροφής ΓΙΩΤΗΣ.

Η Κιβωτός του Κόσμου, η οποία διαθέτει σήμερα 9 ξενώνες ολοήμερης (κλειστής) φιλοξενίας σε Αττική, Ήπειρο, Βόλο, Χίο και Καλαμάτα αποτελεί ένα έργο ζωής και αγάπης του Πατέρα Αντωνίου, ο οποίος φροντίζει να έχουν τα φιλοξενούμενα παιδιά στέγη, τροφή και εκπαίδευση. Παράλληλα, ο ίδιος και οι εθελοντές της Κιβωτού, έχουν ως κορυφαία προτεραιότητα τη θεραπεία των ψυχικών τραυμάτων των εγκαταλειμμένων αυτών παιδιών, ώστε να αναπτύξουν μία συναισθηματικά και πνευματικά υγιή προσωπικότητα.

Ανάμεσα στα προϊόντα που προσφέρει κάθε μήνα η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ στην Κιβωτό του Κόσμου είναι: Πουρές, Μπεσαμέλ, Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις, Φαρίνα, Παιδικά Ροφήματα, Κρέμες Άνθος Αραβοσίτου, Φρουί Ζελέ, Τούρτες, Κρέπες, όπως και άλλα επιδόρπια. Σημειώνεται ότι τα 2 χρόνια στήριξης της Κιβωτού του Κόσμου με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ, η εταιρία έχει διαθέσει πάνω από 230.000 μερίδες τροφίμων και 2.5 τόνους άλευρα.

Σχετικά με τη συνέχιση της δωρεάς από τη ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., ο Πατέρας Αντώνιος ανέφερε: «Η σταθερή υποστήριξη που μας δίνει η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ είναι, κυρίως, μια προσφορά δύναμης και ενθάρρυνσης για να συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας. Εκ μέρους όλων των παιδιών την ευχαριστούμε για την αγάπη και τη γενναιοδωρία της».

Το Πρόγραμμα Δωρεάς Τροφίμων αποτελεί διαχρονικό πυλώνα δράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας ΓΙΩΤΗΣ, η οποία έχει ταυτίσει την πορεία της με τη στήριξη της κοινωνίας και των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.jotis.gr/10/el/Koinoniko-Ergo/ ».

