Σεισμός στη Ρόδο

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στα ανοιχτά της Ρόδου.

Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου στα ανοιχτά της Ρόδου.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός που καταγράφηκε στις 22:15, είχε εστιακό βάθος 54,4χλμ.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στα 36χλμ βόρεια της Ρόδου.

