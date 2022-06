Υγεία - Περιβάλλον

Συμβουλές για ασφαλείς καλοκαιρινές διακοπές με τα παιδιά

Γράφει ο Γιώργος Χατζηγεωργίου, Παιδίατρος, Αναπληρωτής Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.

Η έναρξη του καλοκαιριού, οι υψηλές θερμοκρασίες και η σταδιακή άρση των περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 προσφέρουν στα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες να διασκεδάσουν σε εξωτερικούς χώρους και στη θάλασσα. Ακολουθείστε τα ακόλουθα βήματα για να μείνουν ασφαλή και υγιή εντός αλλά και εκτός σπιτιού αυτό το καλοκαίρι.

Ασφαλές Κολύμπι

Η κολύμβηση και άλλες δραστηριότητες στη θάλασσα ή στην πισίνα αποτελούν εξαιρετικούς τρόπους φυσικής άσκησης και υγείας. Ωστόσο θα πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας.

Οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των παιδιών από τον πνιγμό. Όταν τα μικρά παιδιά βρίσκονται κοντά σε νερό χρειάζονται συνεχώς στενή επίβλεψη. Η απόσταση ενός ενήλικα από το παιδί του στο νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει το μήκος του χεριού του ενήλικα ώστε αυτός να είναι σε θέση να το πιάσει αμέσως. Κανένα σωσίβιο δεν υποκαθιστά την στενή παρουσία του γονέα, ενώ ελάχιστα είναι αυτά που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας για μικρά παιδιά.

Προστατεύστε το παιδί σας από τυχόν μικρόβια και χημικά που βρίσκονται σε πισίνες. Τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν τακτικά διαλείμματα από την πισίνα για να πάνε στο μπάνιο. Ειδικά σε νήπια που φορούν πάνες ελέγχετε τις πάνες τους κάθε μια ώρα, ώστε να τις αλλάζετε όταν πρέπει.

Οι δραστηριότητες μεγαλύτερων παιδιών με σκάφη, κανό, ιστιοσανίδες πρέπει να γίνονται πάντα με τη χρήση σωσιβίων. Τα σωσίβια πρέπει να εφαρμόζουν καλά, να είναι σε καλή κατάσταση και να φοριούνται συνεχώς προκειμένου να προληφθούν περιστατικά τραυματισμών και πνιγμού.

Προστασία από τον ήλιο

Λίγα μόνο σοβαρά εγκαύματα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο να εμφανίσει το παιδί σας καρκίνο του δέρματος αργότερα στη ζωή του. Τα παιδιά χρειάζονται συνεχή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους.

Τα ηλιακά εγκαύματα είναι συνηθισμένα το καλοκαίρι. Το απροστάτευτο δέρμα μπορεί να καεί από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου σε μόλις 15 λεπτά, αλλά μπορεί να περάσουν έως και 12 ώρες ώστε να εμφανιστεί στο δέρμα η βλάβη. Αποφύγετε τον ήλιο μεταξύ 10 π.μ. και 4 μ.μ., όταν οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου είναι ισχυρότερες. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό αναζητήστε σκιά κάτω από ένα δέντρο, ομπρέλα ή τέντα.

Φορέστε στα παιδιά ελαφρά μακρυμάνικα πουκάμισα, παντελονάκια και φούστες. Φορέστε καπέλο που καλύπτει το πρόσωπο, το κεφάλι, τα αυτιά και το λαιμό. Εάν το παιδί σας επιλέξει καπέλο του μπέιζμπολ, φροντίστε να προστατέψετε τις εκτεθειμένες περιοχές με αντηλιακό.

Τα γυαλιά ηλίου προστατεύουν τα μάτια του παιδιού σας από τις υπεριώδεις ακτίνες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε καταρράκτη αργότερα στη ζωή. Μπορούν να φορεθούν με ασφάλεια από την ηλικία του ενός έτους.

Χρησιμοποιήστε αντηλιακό με δείκτη προστασίας (SPF) τουλάχιστον 15 κάθε φορά που το παιδί σας βρίσκεται σε εξωτερικούς χώρους. Για την καλύτερη προστασία, εφαρμόστε αρκετό αντηλιακό 30 λεπτά πριν βγείτε έξω και ανανεώνετέ το μετά από το μπάνιο στη θάλασσα. Μην ξεχνάτε να βάζετε αντηλιακό στα αυτιά, στη μύτη, στα χείλη και στα δάκτυλα των ποδιών των παιδιών σας.

Ασφαλές παιχνίδι

Μην ξεχνάτε ότι οι τραυματισμοί είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 19 ετών. Είναι συχνότεροι το καλοκαίρι που οι δραστηριότητες είναι περισσότερες.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν πάντα κράνη που εφαρμόζουν καλά, ενώ οδηγούν τα ποδήλατά τους. Οι γονείς θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά παραμένουν ασφαλή όταν ταξιδεύουν με αυτοκίνητα. Θα πρέπει να ταξιδεύουν πάντα δεμένα σωστά σε ένα καθισματάκι αυτοκινήτου, με ένα ενισχυτικό κάθισμα (booster seat) ή τη ζώνη ασφαλείας -όποιο είναι κατάλληλο για το βάρος, το ύψος και την ηλικία τους.

Παίξτε με ασφάλεια στην παιδική χαρά. Διαβάστε τις πινακίδες της παιδικής χαράς και χρησιμοποιήστε τα όργανα της παιδικής χαράς που είναι κατάλληλα και σε καλή κατάσταση για την ηλικία του παιδιού σας.

Ασφάλεια στο φαγητό

Η τροφική δηλητηρίαση κορυφώνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών, οι οποίες επιτρέπουν στα μικρόβια να αναπτυχθούν ευκολότερα στα τρόφιμα. Φροντίστε για την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά των τροφίμων σε ψυγεία, και τηρείτε σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής ειδικά κατά τη σίτιση μικρών βρεφών. Επιπλέον, προσφέρετε συχνά νερό στα παιδιά ειδικά σε περιόδους καύσωνα, ώστε να αποφευχθούν περιστατικά αφυδάτωσης.

Προστασία από τσιμπήματα εντόμων

Προστατέψτε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας από τσιμπήματα εντόμων χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά με ενεργά συστατικά όπως το DEET. Εφαρμόστε τα απωθητικά μόνο σε εκτεθειμένο δέρμα ή ρούχα, όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες του προϊόντος. Επίσης, εξακριβώστε εάν το εντομοαπωθητικό είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού σας.

















