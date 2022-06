Πολιτισμός

Σμαραγδής: Δεν μπορείς να συνεργαστείς με ένα κράτος που έχει εισβάλει σε ευρωπαϊκή χώρα

Τι ανέφερε ο γνωστός σκηνοθέτης για την ταινία του "Καποδίστριας" αλλά και τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

«Μεσολάβησε ένας πόλεμος, μία πανδημία και οι πολύ κακές σχέσεις με τη Ρωσία, όχι μόνον της Ελλάδας, αλλά της Ευρώπης ευρύτερα. Αυτό σημαίνει πως έτσι όπως είναι τα πράγματα είναι απαγορευτικό για κάποιον να επιμείνει να κάνει γυρίσματα στη Ρωσία».

Στην επισήμανση αυτή προέβη ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής, σε συνέντευξή του στον Νίκο Γιώτη για το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ερωτηθείς για τα γυρίσματα της ταινίας του "Καποδίστριας", μέρος των οποίων επρόκειτο να γίνουν στη Ρωσία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, μετά τον πόλεμο αυτόν που αντιμετωπίζουμε είναι ένας καινούργιος κόσμος. «Βεβαίως και θα ήθελα να κάνω γυρίσματα στη Ρωσία, αλλά από τη στιγμή που η χώρα μου τοποθετείται με αυτόν τον κάθετο τρόπο σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με τη Ρωσία για τα ζητήματα του Πολιτισμού, εγώ είμαι Έλληνας και θα πρέπει να ακολουθήσω τις επιταγές της χώρας μου, που απ' ό,τι καταλαβαίνω είναι και ευρωπαϊκές» σημείωσε και προσέθεσε: «Δεν μπορείς να συνεργαστείς με μία χώρα που έχει κάνει εισβολή σε μία ευρωπαϊκή χώρα».

Ερωτηθείς πώς θα καλυφθούν τα έξοδα παραγωγής που αντιστοιχούσαν στη Ρωσία, η οποία ήταν συμπαραγωγός με την Ελλάδα και την Ελβετία, απάντησε πως «ευτυχώς προέκυψε μία συνεργασία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που τους άρεσε το σενάριο και θα είναι συμπαραγωγοί και θα καλύψουν μέρος τους, ενώ τα υπόλοιπα πιστεύω πως θα καλύψουν ελληνικές πηγές».

Ο κ. Σμαραγδής διευκρίνισε πως με τους Ρώσους είχε υπάρξει υπογραφή συνεργασίας, αλλά όχι οριστικά συμβόλαια. «Τώρα μας ζητάνε να τους δώσουμε ένα πιστοποιητικό ότι είναι ευρωπαϊκή συμπαραγωγή. Συνεπώς ποια υπηρεσία της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπέγραφε, δηλαδή θα συμφωνούσε τώρα να γίνει μια συνεργασία με τη Ρωσία;», διερωτήθηκε.

Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν στα γυρίσματα της Ρωσίας, επισήμανε πως θα μετακινηθούν σε άλλη χώρα που έχει παρόμοια παλάτια.

Αναφερόμενος στη συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία, είπε πως «η Αμερική έχει μία "κρυφή πληγή", επειδή ένας εξαίρετος Πρόεδρός τους, ο Κένεντι, δολοφονήθηκε. Ο άνθρωπος που διάβασε το σενάριο -και είναι μία προσωπικότητα του Χόλιγουντ- διαπίστωσε ότι κάτι ανάλογο έγινε και με τον Καποδίστρια. Δηλαδή έγινε μία "υπόγεια συνεύρεση" των αδικοχαμένων ηγετών και γι αυτό θέλησε να συνεργαστεί μαζί μας».

Σε ερώτηση τι σημαίνει για εκείνον η βράβευσή του από την Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης ως ελληνική προσωπικότητα της χρονιάς, με το διεθνές βραβείο "Ιωάννης Καποδίστριας", σημείωσε πως από μία βράβευση εισπράττεις θετική ενέργεια και προσπαθείς να τη βάλεις στο έργο σου!

Ήτανε μεγάλη τιμή για μένα που έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου τη μουσική ταινιών μου

Μιλώντας για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου -που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας- ο οποίος είχε γράψει τη μουσική των ταινιών του "Καβάφης" και "El Greco", είπε πως είναι ο καλλιτέχνης που βάζει σε κίνηση απευθείας την ουράνια αρμονία, δηλαδή το Θείο. Γι αυτό και οι μουσικές του μέσω της NASA έφυγαν προς το σύμπαν. Ο Βαγγέλης ήταν ένα μέρος της κεντρικής πηγής του σύμπαντος. Ήτανε πολύ μεγαλύτερο πρόσωπο απ' ό,τι φαντάζεται κανείς και το λέω εγώ που τον έζησα επί δώδεκα ολόκληρα χρόνια. Ήτανε μεγάλη τιμή για μένα που έγραψε τη μουσική σ' αυτές τις ταινίες μου χωρίς να πάρει χρήματα, όπως δεν πήρε ποτέ χρήματα για ό,τι έκανε στην Ελλάδα, επειδή ήταν μεγάλος Έλληνας! Ήξερε τι σημαίνει να είσαι Έλληνας! Ήταν ένα κορυφαίο πρόσωπο γήινο αλλά βαθιά υπερουράνιο!?

