Βρετανικό Μουσείο – Γλυπτά Παρθενώνα: Διαδήλωση υπέρ της επιστροφής τους στην Αθήνα (εικόνες)

Διαδήλωση υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα έκαναν μέσα στο Βρετανικό Μουσείο Έλληνες και Βρετανοί το Σάββατο.

Του Ισαάκ Καρυπίδη

«Είμαστε εδώ στο βρετανικό μουσείο γιατί είναι 13 χρόνια από τα πρώτα γενέθλια του μουσείου της Ακρόπολης και είμαστε όλοι εδώ στο Ντουβίν γκαλερί πολλοί Έλληνες και Άγγλοι επίσης να δηλώσουμε να γυρίσουν τα γλυπτά απλά αυτό ήταν ο λόγος για την επίσκεψη μας», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η συγγραφέας Βικτώρια Χίσλοπ, η οποία πρόσφατα απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα.

Με ελληνικές σημαίες ακόμη και μέσα στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, με πλακάτ αλλά και με ένα τεράστιο πανό που διατυμπάνιζε το πάγιο αίτημα της Ελλάδας, Έλληνες και Βρετανοί διαδήλωσαν μέσα στο βρετανικό μουσείο υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η Εντιθ Χολ, Καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο πανεπιστήμιο Durham, δήλωσε πως «μαζευτήκαμε όλοι μαζί ως ένα κοσμοπολίτικο διεθνές γεγονός χαράς για να γιορτάσουμε το αρχιτεκτονικά εκπληκτικό Μουσείο της Ακρόπολης και να τονίσουμε στο ευρύ κοινό με απέραντο χιούμορ πόσο πολύ καλύτερα αυτά τα υπέροχα Γλυπτά θα ήταν στο σπίτι τους, αν απλά τα αφήνανε να ενωθούν».

Η Μάρλεν Γκόντγουιν η «ψυχή» της Βρετανικής Επιτροπής για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα επισημαίνει πως η επανένωση τους μόνο καλό μπορεί να κάνει στο βρετανικό μουσείο.

«Όταν θα συμβεί όλοι θα κοιτάξουν την Βρετανία και θα πουν ότι αυτό είναι ένα μουσείο παγκόσμιας κλάσης σε μια κατηγορία από μόνο του. Θα «ανυψώσει» αυτό το κτήριο πέρα από το πώς το βλέπουμε σήμερα. Θα γίνει κάτι παραπάνω από ένα μουσείο αρχαιοτήτων. Θα γίνει ένα μουσείο του 21ου αιώνα», δήλωσε στον ΑΝΤ1.

Η Βικτώρια Χίσλοπ διερωτήθηκε «και όλοι συμφωνούν στην παρέα μας σε λίγο θα γυρίσουν τα γλυπτά. Πότε; Πότε; Δεν ξέρουμε ακριβώς αλλά νομίζουμε ότι είναι η στιγμή που καταλαβαίνουν η κυβέρνηση στην Αγγλία και στο μουσείο που πρέπει να γυρίσουν. Είναι τώρα το μουσείο στην Αθήνα είναι έτοιμο».

