Σεισμός στην Ταϊβάν

Ισχυρή σεισμική δόνηση στην ανατολική Ταιβάν. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση 6 βαθμών καταγράφηκε σήμερα στην ανατολική Ταϊβάν, στην κομητεία της Χουάλιεν, ανακοίνωσε το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS).

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ή υλικές ζημιές από τον σεισμό, το εστιακό βάθος του οποίου υπολογίστηκε πως ήταν μικρό, περίπου δέκα χιλιόμετρα, κι έγινε αισθητός σε όλη τη νήσο.

