Οικονομία

Λάρισα - απάτη: του υποσχέθηκε μεγάλη επένδυση και του απέσπασε 753000 ευρώ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 63χρονος για ένα διάστημα συστηνόταν και ως …εισαγγελέας Λάρισας.

Το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 753.000 ευρώ, την περίοδο 2011- 2012, κατάφερε να αποσπάσει από 73χρονο Λαρισαίο ελεύθερο επαγγελματία ένας 63χρονος «με περίεργη οικονομική ζωή», όπως περιγράφηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Προκειμένου ο εξαπατηθείς επαγγελματίας να μετάσχει σε μια μεγάλη επένδυση η οποία θα αφορούσε στη δημιουργία ενός επισκέψιμου οικολογικού πάρκου σε ιδιωτική δασική έκταση.

Ο απατεώνας, που δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, αποδείχτηκε ότι υπήρξε ταλαντούχος και γνωστός στη Λάρισα καθώς, όπως κατέθεσε μάρτυρας και παθούσα, το 2020 της παρουσιάστηκε ως χρηματοοικονομικό στέλεχος και της απέσπασε 35.000 ευρώ για να διορίσει την κόρη της στην …Τράπεζα της Ελλάδος. Η ίδια κατέθεσε ότι αργότερα πληροφορήθηκε πως ο λεγάμενος για ένα διάστημα συστήνοντας και ως …εισαγγελέας Λάρισας.

Παρόλα αυτά ο 73χρονος δεν πήρε τίποτα χαμπάρι και έδινε κανονικά τα χρήματα για να συμμετάσχει στην υποτιθέμενη επένδυση του οικολογικού πάρκου.

Το δικαστήριο καταδίκασε επίσης μια 46χρονη, σε τρία χρόνια φυλάκιση, η οποία εμφανίζονταν ως υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και έπαιρνε δωράκια από το θύμα για να βοηθήσει …να επιδοτηθεί η επένδυση.

Μαζί της καταδικάστηκε -με την ίδια ποινή- και η πρώην σύζυγος του 73χρονου η οποία δήλωσε άγνοια για τις δραστηριότητες του πρώην άντρα της.

Ο απατεώνας έφαγε τελικά 8 χρόνια κάθειρξη, χωρίς η έφεσή του να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, και αναζητείται για να οδηγηθεί στη φυλακή.

Πηγή: kosmoslarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σκιάθος: Ηλικιωμένος εκσφενδονίστηκε από τουρμπίνα αεροσκάφους!

Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 181 σημεία

Καιρός: νεφώσεις και άνοδος θερμοκρασίας την Δευτέρα