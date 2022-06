Πολιτική

Τουρισμός - Τσίπρας: Οι εργαζόμενοι είναι “αναλώσιμοι”, σε καθεστώς πλήρους ασυδοσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πυρά του προς την Κυβέρνηση για τα εργασιακά και τους ελέγχους εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή απάντηση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση απο τον ΣΥΡΙΖΑ:

«Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις επιλογές της και το καθεστώς ασυδοσίας στην εργασία εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντηση που είχε με την Ομοσπονδία Τουρισμού-Επισιτισμού, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου.

Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «τρομακτική έλλειψη» εργατικού δυναμικού στον Τουρισμό και σε όλους τους κλάδους, καθώς «τα τελευταία τρία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια πλήρης ασυδοσίας το εργασιακό τοπίο».

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι απαιτούνται συγκεκριμένες πολιτικές «που θα ξανακάνουν ελκυστική την εργασία αλλά και θα διαμορφώνουν πλαίσιο αξιοπρεπούς εργασίας και δυνατότητας διαβίωσης».

Παράλληλα, σημείωσε πως ακούει από παντού ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι «και το ερώτημα μου είναι: πώς να βρεις εργαζόμενους όταν θεωρείς ότι ο πιο σημαντικός παραγωγικός συντελεστής είναι αναλώσιμος;».

Επιπλέον τόνισε ότι «όταν θεωρείς ότι οι εργαζόμενοι είναι αναλώσιμοι και τους βάζεις να δουλεύουν με όποιες συνθήκες και όποιες απολαβές, χωρίς θεσμικό πλαίσιο χωρίς ελέγχους, τότε πυροβολείς τα πόδια σου, πυροβολείς τα πόδια της οικονομίας και της κοινωνίας γιατί δημιουργείς συνθήκες κοινωνικής κρίσης».

«Αν δεν καταλάβουμε ότι δεν μπορείς να έχεις παραγωγικότητα με συνθήκες εργασιακής ασυδοσίας τότε δεν θα πάει μπροστά η οικονομία σε κανέναν κλάδο» σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τόνισε ότι «αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε τώρα, να υπάρχει τρομακτική έλλειψη εργατικού δυναμικού σε όλους τους κλάδους, έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια πλήρης ασυδοσία στο εργασιακό τοπίο και όταν ο νέος άνθρωπος, σε όποιο κλάδο, γνωρίζει ότι στο εξωτερικό θα βρει πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίες και πολύ καλύτερους μισθούς, δεν θα μείνει να δουλέψει εδώ».

«Ψάχνουμε να βρούμε τώρα ‘τι έχουν οι Έλληνες και δεν θέλουν να δουλέψουν’», σχολίασε, για να σημειώσει ότι «δεν έχουν κάτι οι Έλληνες και δεν θέλουν να δουλέψουν» και πως «το βιοτικό τους επίπεδο και οι μισθοί είναι έτσι κι αλλιώς χαμηλοί».

Σημείωσε ότι «πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα στον κλάδο του τουρισμού που είναι και θα είναι ένας απ’ τους πιο παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας» για να τονίσει ότι «πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, να επενδύσουμε στην εκπαίδευση του, στις συνθήκες εργασίας του, στις αποδοχές του». Υπογράμμισε ότι είναι πολύ κρίσιμο το θέμα του μισθού «που έτσι κι αλλιώς εμείς θεωρούμε ότι σε όλους τους κλάδους πρέπει να πάει στα 800 ευρώ ,διότι αυτή τη στιγμή οι όποιες αυξήσεις έγιναν είναι χαμηλότερες απ’ τον πληθωρισμό και ο μισθός στην Ελλάδα είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι ήταν δώδεκα χρόνια πριν, πριν από το 2010».

Επιπλέον τόνισε ότι «πρέπει να δούμε το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, το θέμα των ελέγχων, της ανασυγκρότησης του ΣΕΠΕ και έχει έρθει η ώρα να εξετάσουμε, έστω σε πιλοτική εφαρμογή αρχικά, τη δυνατότητα του 35ωρου χωρίς μείωση των αποδοχών, για να υπάρξουν συνθήκες που θα ξανακάνουν ελκυστική την εργασία αλλά και θα διαμορφώνουν πλαίσιο αξιοπρεπούς εργασίας και δυνατότητας διαβίωσης».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουρισμού – Επισιτισμού κ. Γιώργος Χότζογλου τόνισε πως «τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά» και τόνισε ότι επισκέφτηκε την Κρήτη ο διευθύνων σύμβουλος ενός μεγάλου σουηδικού πρακτορείου που φέρνει περίπου 160.000 Σουηδούς το χρόνο στα Χανιά «και είπε ότι αυτό που διαπιστώνει τους τελευταίος δυο μήνες ειναι ότι έχει πέσει πάρα πολύ το τουριστικό προϊόν λόγω έλλειψης προσωπικού».

«Φανταστείτε ότι σε ένα εστιατόριο πεντάστερου ξενοδοχείου που γευμάτιζαν 220 πελάτες του ξενοδοχείου υπήρχαν 4 σερβιτόροι. Ένας σερβιτόρος για 55 πελάτες», σημείωσε ο κ. Χότζογλου.

Τέλος, πρόσθεσε ότι σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος, αν ένας εργαζόμενος έχει κάποιο πρόβλημα δεν υπάρχουν γραφεία επιθεώρησης εργασίας και πρέπει να πάει στη Σύρο. «Η απάντηση που πήρα απ’ την κυβέρνηση είναι ότι εδώ δεν έχουμε δικαστήρια σε αυτά τα νησιά, θα ‘χουμε ΣΕΠΕ;», πρόσθεσε».

Οικονόμου: ο Τσιπρας έσπασε κάθε ρεκόρ διαστρέβλωσης και προπαγάνδας

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, σχετικά με τις δηλώσεις του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για τον Τουρισμό - Επισιτισμό, αναφέροντα τα εξής:

«Ο κ. Τσίπρας έσπασε σήμερα κάθε ρεκόρ διαστρέβλωσης και προπαγάνδας. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του, το γεγονός είναι αδιαμφισβήτητο: ως αποτέλεσμα της συστηματικής μας προσπάθειας για τη μείωση της ανεργίας, σήμερα η προσφορά θέσεων εργασίας είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση σε αρκετούς δυναμικούς κλάδους της οικονομίας μας. Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν δουλειές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους. Έχουμε ακόμη βέβαια πολλή δουλειά μπροστά μας για να μειώσουμε την ανεργία και να βελτιώσουμε τις εργασιακές συνθήκες ακόμα περισσότερο. Προσπαθούμε συνεχώς με σχέδιο και επιμονή, όπως και για την απαρέγκλιτη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, όπου έχουν γίνει σημαντικά βήματα και θα γίνουν ακόμη περισσότερα.

Παράλληλα, έχουμε αυξήσει σημαντικά το βασικό μισθό, θεσμοθετήσαμε μέτρα εξισορρόπησης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή και είμαστε βέβαιοι ότι οι μισθοί θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο, ώστε να έχουν όλοι μεγαλύτερη συμμετοχή στο μέρισμα ανάπτυξης. Καμιά σύγκριση δεν μπορεί να γίνει με την εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε φιλεργατικοί στην πράξη και όχι στη θεωρία όπως ο κ. Τσίπρας».

Ειδήσεις σήμερα:

Θύμιος Μπουγάς: Το συγκινητικό μήνυμα μετά τον εντοπισμό του (βίντεο)

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

“Το Πρωινό” - Κουρής για “Άγριες Μέλισσες”: στα τελευταία επεισόδια γίνεται χαμός