Κοινωνία

Θύμιος Μπουγάς: Το συγκινητικό μήνυμα μετά τον εντοπισμό του (βίντεο)

Ο Θύμιος Μπουγάς μετά το bullying που δέχθηκε, εξαφανίστηκε για να εντοπιστεί μετά από 46 ημέρες.

Ένα μήνυμα γεμάτο συγκίνηση, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την στήριξη που δέχεται, έστειλε ο Θύμιος Μπουγάς από το δημαρχείο του Πύργου.

«Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους, είμαι καλά στην υγεία μου», τόνισε ο Θύμιος, βαθιά συγκινημένος.

Στη συνέχεια, ο Θύμιος σημείωσε ξανά πως δεν γνώριζε για τις έρευνες που γίνονταν όλο αυτό το διάστημα, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στον Πύργο και συνέχιζε κανονικά την καθημερινότητά του, αγνοώντας το «θρίλερ» γύρω από την υπόθεση εξαφάνισής του.

Δείτε το μήνυμα του Θύμιου:

«Δεν έφυγα ποτέ από τον Πύργο»

Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου, ο 39χρονος άνδρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν έφυγε ποτέ από τον Πύργο και πως κάθε βράδυ γυρνούσε σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπως άλλωστε συνήθιζε να κάνει όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από το καθοριστικό τηλεφώνημα που έκανε πολίτης στους αστυνομικούς της ασφάλειας, λέγοντας ότι είδε τον Θύμιο Μπουγά τα ξημερώματα του περασμένου Σάββατου να ψάχνει τους κάδους απορριμμάτων στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα.

Αυτή η πληροφορία κρίθηκε ως βάσιμη και φαίνεται πως σήμανε συναγερμό στην Δ.Α. Ηλείας και λίγες ώρες αργότερα η Υ.Α. Πύργου και η ΟΠΚΕ πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση λίγο πριν τις επτά το απόγευμα σε ακατοίκητο οίκημα στην οδό Σωκράτους όπου εντόπισαν τον Θύμιο, ενώ ο ίδιος φαίνεται πως αιφνιδιάστηκε από την παρουσία των αστυνομικών στον χώρο που διέμενε.

