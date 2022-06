Κοινωνία

Λάρισα: Ζούσε κλεισμένη σε σπίτι για 42 χρόνια!

Το δράμα αποκαλύφθηκε μετά από τον θάνατο της μητέρας της γυναίκας.



Μία δραματική ιστορία ήρθε στο φως στη Λάρισα, μετά από τον θάνατο μίας 76χρονης μητέρας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Ελευθερία, μία 76χρονη γυναίκα που συγκατοικούσε μαζί με την 51χρονη κόρη της σε διαμέρισμα στη Λάρισα εξέπνευσε στα σκαλιά της εισόδου του σπιτιού της, καθώς επέστρεφε από την αγορά.

Ομως ο θάνατος της 76χρονης έφερε στο φως μία δραματική ιστορία. Η 51χρονη κόρη της, ήταν κλεισμένη στο συγκεκριμένο διαμέρισμα για 42 ολόκληρα χρόνια, έχοντας να βγει από το σπίτι από τα 9 της έτη, όταν δηλαδή ήταν μαθήτρια της Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Με εισαγγελική εντολή, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων κλή­θηκε και διερευνά ήδη τις συνθήκες διαβίωσή της 51χρονης η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να έχει αντίληψη της κατάστασης. Η κοινωνική διερεύνηση ωστόσο της υπόθεσης κρίθηκε επιβε­βλημένη από την Εισαγγελία Λάρισας προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα που, μεταξύ άλλων, έχουν να κάνουν με τους λόγους για τους οποίους η οικογένεια της 51χρονης την κρατούσε κλεισμένη στο διαμέρισμα, σε κεντρική συνοικία της Λάρισας.

Σημειώνεται πως ο πατέρας της 51χρονης απεβίωσε πριν αρκετά χρόνια, ενώ μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία της 76χρονης στη γενέτειρά της θα πρέπει να εξεταστεί το περιβάλλον στο οποίο θα παραμείνει εφεξής η 51χρονη. Από το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας που ερευνά την υπόθεση παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έρευνα προκει­μένου να εξεταστούν οι συνθήκες θα­νάτου της 76χρονης.

Σε ότι αφορά το θάνατο της 76χρονης εκτιμάται πως οφείλεται σε παθολογικά αίτια διαψεύδοντας την αρχική εκτίμηση ότι τραυματίστηκε θανάσιμα έπειτα από πτώση, παραπατώντας στη σκάλα. Η 76χρονη στις 7.30 το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου βρέθηκε νεκρή από συγγε­νικό της πρόσωπο και ειδικότερα βρέ­θηκε ξαπλωμένη στην εξωτερική σκά­λα της διπλοκατοικίας.

Δίπλα της βρέθηκαν τσάντες με ψώ­νια, διάσταση που ενισχύει την εκτί­μηση ότι η 76χρονη απεβίωσε αιφνιδίως ενώ επέστρεφε σπίτι της από την αγορά. Σε κάθε περίπτωση, από την ΕΛ.ΑΣ. αποκλείστηκε εγκληματική ενέργεια, ενώ γιατρός του ΕΚΑΒ βεβαίωσε τον θάνατο της 76χρονης.

