Πεπόνι ή καρπούζι: Ποιο έχει τις λιγότερες θερμίδες;

Ποιο από τα δύο αγαπημένα καλοκαιρινά φρούτα έχει τα περισσότερα οφέλη για τον οργανισμό μας

Άλλοι είναι λάτρεις του καρπουζιού και άλλοι του πεπονιού. Ωστόσο, πρόκειται γενικά για δύο πολύ αγαπημένα φρούτα που τα έχουμε συνδυάσει με τα καλοκαίρια μας και που μας δροσίζουν και μας τονώνουν με τις βιταμίνες και τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά τους.

Βέβαια, θα πρέπει η κατανάλωσή τους να είναι ελεγχόμενη, καθώς αν και είναι φρούτα, περιέχουν αρκετά σάκχαρα και για αυτό είναι εξάλλου και τόσο γλυκά και γευστικά.

