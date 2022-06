Οικονομία

Fuel pass 2: Τα νέα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εξιδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, ποιους αφορά η επιδότηση.

Στα τέλη του Ιουλίου προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα κάρτα καυσίμων (Fuel Pass-2) για το τρίμηνο Ιουλίου- Σεπτεμβρίου, η οποία θα αφορά σε περισσότερους από 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε σύνολο 3,5 εκατομμυρίων.

«Η Ελλάδα, όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, διερχόμαστε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Μια παρατεταμένη περίοδο εξωγενών κρίσεων, που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών. Ως Κυβέρνηση απαντάμε σε αυτές υπεύθυνα, αποφασιστικά και συγκροτημένα, με πρωταρχική μέριμνα τη μέγιστη δυνατή στήριξη των συμπολιτών μας. Παρεμβαίνουμε άμεσα και δυναμικά, διαμορφώνοντας ένα ευρύ «δίχτυ» προστασίας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως τα ασθενέστερα στρώματα και τη μεσαία τάξη. Το πράξαμε, με επιτυχία, στην πανδημία. Το πράττουμε – από την πρώτη στιγμή – και στην τρέχουσα δοκιμασία, για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Κρίση που έχει μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις αρχικές – πανευρωπαϊκά – εκτιμήσεις, με τον πληθωρισμό της ευρωζώνης να «σκαρφαλώνει» πλέον, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο 6,8% για το 2022, υπερδιπλάσιος από τις προβλέψεις πριν λίγους μήνες, επιβαρύνοντας σφοδρά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Συνεπώς, γνωρίζουμε ότι παρά τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις της Κυβέρνησης, παρεμβάσεις πιο γενναίες – σε μέγεθος – από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, απαιτούνται πρόσθετες ενισχύσεις. Και σε αυτές τις προκλήσεις, ανταποκρινόμαστε, για ακόμη μια φορά, θετικά, αξιοποιώντας τη συνετή εκτέλεση του Προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ερχόμαστε να ενισχύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, επιδοτώντας τα καύσιμα», δήλωσε εισαγωγικά ο Υπουργός Οικονομικών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Το fuel pass 2 αποτελεί τη συνέχεια ενός επιτυχημένου χρηματοδοτικού εργαλείου, που εισήγαγε η Κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, που έφερε η διεθνής ενεργειακή κρίση. Έχει τρίμηνη διάρκεια και απευθύνεται σε περισσότερους, καθώς διευρύναμε και κάναμε πιο δίκαια τα εισοδηματικά κριτήρια. Επιπλέον, αυξάνεται σημαντικά το ποσό της επιδότησης, ιδίως εάν ο πολίτης επιλέξει την άυλη ψηφιακή κάρτα.

Οι πολίτες έχουν εξοικείωση με την υφιστάμενη πλατφόρμα και θα μπορούν, με ταχύτητα, να αξιοποιήσουν αυτή την πρόσθετη βοήθεια που δίνεται σε μία κατ’ εξοχήν δύσκολη περίοδο.

Γιατί μπορούμε να δώσουμε αυτή την πρόσθετη βοήθεια, χωρίς να αλλάξουμε τους επικαιροποιημένους δημοσιονομικούς στόχους, που παραμένουν στο 2% πρωτογενές έλλειμμα. Οι λόγοι είναι τρεις:

Πρώτον, ο ρυθμός ανάπτυξης, που ήταν πολύ υψηλός το 2021. Πετύχαμε ανάπτυξη τύπου V, παρά την καταστροφολογία της Αντιπολίτευσης, με 8,3%. Κι ο υψηλός ρυθμός συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο, με 7%, που ήταν περίπου διπλάσιο από αυτό που είχαμε προϋπολογίσει. Και η ανάπτυξη αυτή είναι ποιοτική, καθώς στηρίζεται κατ’ εξοχήν στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. Οι εξαγωγές το 2021 σημείωσαν ρεκόρ, ενώ και οι επενδύσεις ήταν σημαντικά μεγαλύτερες από το 2019.

Ταυτόχρονα, έχουμε και μία πολύ σημαντική μείωση της ανεργίας – πάλι παρά τις καταστροφολογικές προβλέψεις της Αντιπολίτευσης – και αυτό επίσης μας δίνει καλύτερη πρόβλεψη για τα δημοσιονομικά περιθώρια το 2022.

Ο δεύτερος λόγος που μπορούμε να βοηθάμε, είναι διότι η αυξημένη ανάπτυξη έχει πραγματική αντανάκλαση και στα δημόσια έσοδα. Έχουμε μία ικανοποιητική πορεία των εσόδων, όπου αφαιρουμένου του ΕΝΦΙΑ που έχουμε προεισπράξει περίπου 800 εκατ. ευρώ, είχαμε υπέρβαση του προϋπολογισμού κατά 2,1 δισ. ευρώ, στο πεντάμηνο. Κι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να βοηθήσουμε και στο επίπεδο του ηλεκτρισμού, αλλά και σε αυτό των καυσίμων.

Και ο τρίτος λόγος, είναι τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό – είχαμε προϋπολογίσει 80% ανάκτηση του κύκλου εργασιών του 2019 – που δείχνουν μία πολύ καλή πορεία τον Απρίλιο και οι πρώτες ενδείξεις για τον Μάιο είναι εξίσου ενθαρρυντικές. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η πορεία είναι ποιοτική, διότι τα πολύ καλά έσοδα που επιτυγχάνουμε, στηρίζονται, κυρίως, σε αύξηση του κατά κεφαλήν εσόδου που δίνει ο κάθε τουρίστας. Έχουμε, δηλαδή, τουρισμό καλύτερης ποιότητας από πλευράς εσόδων.

Όλα αυτά γίνονται παρά τις τεράστιες εξωγενείς πιέσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουμε και επιδρούν αρνητικά στην οικονομία, στο ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός, δηλαδή, που είναι εισαγόμενος, οφείλεται στις αυξήσεις των διεθνών τιμών, σε εμπορεύματα όπως είναι τα καύσιμα, αλλά και σε άλλα, όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, τα λιπάσματα κ.λπ., μας μειώνει το ΑΕΠ. Και σ’ αυτές τις μειώσεις δεν μπορούμε να επιδράσουμε, δεν μπορεί ούτε η Ευρώπη ούτε η Αμερική μαζί να αλλάξουν αυτές τις διεθνείς τιμές. Και πρέπει να καταλαβαίνει ο πολίτης ότι είναι βαριά η επίπτωση στην οικονομία, κάθε 10 ευρώ αύξηση στο φυσικό αέριο, μας στερεί 500 περίπου εκατ. ευρώ από την οικονομία, μειώνει το ΑΕΠ. Κι αυτό, σκεφτείτε το, στα 80-100 ευρώ που είναι, πιθανόν, η αύξηση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε φέτος.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίζουμε με ορθολογικά κριτήρια και όσο γίνεται πιο δίκαια την επίπτωση που έχουν στα νοικοκυριά οι αυξήσεις αυτές, και προπαντός στα ευάλωτα νοικοκυριά και στη μεσαία τάξη. Και μπορούμε να βοηθάμε ακριβώς διότι έχουμε, όπως σας είπα, ταχύτερη ανάπτυξη. Κι αυτό, διότι με συνέπεια προωθήσαμε επί 3 χρόνια τις μεταρρυθμίσεις και αυξήσαμε την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Στις μεταρρυθμίσεις προχωρούμε πια από τις μεγάλες, συμβολικές, στις εκατοντάδες μικρές μεταρρυθμίσεις, που κάνουν πιο αποτελεσματική τη λειτουργία της οικονομίας και του Κράτους. Μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε 68 ξεχωριστές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες υλοποιούμε. Σ’ ό,τι αφορά στην εμπιστοσύνη, έχουμε και τις αναβαθμίσεις που μας φέρνουν μία κλίμακα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα – η τελευταία έγινε αυτές τις ημέρες από τον ιαπωνικό οίκο – και την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία, που κλείνει μία ολόκληρη δύσκολη περίοδο. Και αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις πραγματοποιήσαμε, διότι δουλέψαμε παρά τις κρίσεις, κατά τη διάρκεια αυτών, πάρα πολύ σκληρά ως Κυβέρνηση. Κι επειδή δουλέψαμε, έχουμε σήμερα αυτόν τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, που δημιουργεί η ανάπτυξη και τον οποίο με ασφάλεια διαθέτουμε για τους πολίτες και θα συνεχίσουμε να τον διαθέτουμε, όπως και όποτε προκύπτει ότι είναι υπαρκτός και μπορούμε με σύνεση και σωφροσύνη να κρατήσουμε και τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη βοήθεια στην οικονομία και την κοινωνία».

Εξειδικεύοντας τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, ο Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε ότι η επιδότηση στη βενζίνη θα αφορά σε φυσικά πρόσωπα (και ελεύθερους επαγγελματίες) φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, με δηλωθέν εισόδημα τις 30.000 ευρώ για το φορολογικό έτος 2021, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού και έως τις 45.000 ευρώ.

Ειδικότερα, εάν ο δικαιούχος χρησιμοποιήσει την ψηφιακή κάρτα για να λάβει την επιδότηση, το ποσό για το τρίμηνο στην ηπειρωτική Ελλάδα θα ανέλθει σε 80 ευρώ (με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σε 65 ευρώ) έναντι των 45 ευρώ της προηγούμενης επιδότησης. Για τις νησιωτικές περιοχές (συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης) είναι 100 ευρώ (85 ευρώ για τραπεζικό λογαριασμό) έναντι των 55 ευρώ.

Για τις μοτοσικλέτες είναι 60 ευρώ (45 ευρώ για τραπεζικό λογαριασμό) έναντι των 35 ευρώ. Ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, για τις μοτοσικλέτες είναι 70 ευρώ (55 ευρώ για τραπεζικό λογαριασμό). Γενικά, με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας η επιδότηση αυξάνεται κατά 15 ευρώ έναντι των 5 ευρώ την προηγούμενη φορά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η επιδότηση είναι 0,44 ευρώ/λίτρο για την ηπειρωτική Ελλάδα και 0,56 ευρώ/λίτρο για τις νησιωτικές περιοχές. Υπολόγισε δε, ότι τα 180 λίτρα βενζίνης για το τρίμηνο που επιδοτούνται, αντιστοιχούν σε δρομολόγιο 600 χιλιομέτρων τον μήνα. Ενώ, με την επιδότηση η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί σε κάτω από 2 ευρώ το λίτρο. Το συνολικό κόστος του μέτρου αυτού ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, συνεχίζεται και για το επόμενο τρίμηνο η επιδότηση στην αντλία του πετρελαίου κίνησης (diesel) με 0,12 ευρώ/λίτρο ή 0,15 ευρώ/λίτρο με τον ΦΠΑ. Το κόστος ανέρχεται σε 115 εκατ. ευρώ.

Κάποια παραδείγματα που παρέθεσε ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Θάνος Πετραλιάς έχουν ως εξής:

Για τα 60 λίτρα καυσίμου τον μήνα, μετά την επιδότηση,

Στην Αττική, η τιμή της βενζίνης από 2,40 ευρώ/λίτρο θα μειωθεί σε 1,96 ευρώ/λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, από 2,06 ευρώ/λίτρο θα μειωθεί σε 1,62 ευρώ/λίτρο.

Στα Δωδεκάνησα, η βενζίνη από 2,55 ευρώ/λίτρο θα μειωθεί σε 1,99 ευρώ/λίτρο

Στις Κυκλάδες, το πετρέλαιο κίνησης από 2,22 ευρώ/λίτρο θα μειωθεί σε 1,66 ευρώ/λίτρο.

Τέλος, εντός του Αυγούστου, αντί για τον Νοέμβριο, θα επιστραφεί στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μετά από αίτηση στη σχετική πλατφόρμα, ο ΕΦΚ για το πετρέλαιο που αγόρασαν το α' εξάμηνο. Το κόστος του συγκεκριμένου μέτρου είναι 60 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, για τα τρία μέτρα το κόστος ανέρχεται σε 375 εκατ. ευρώ, πόροι που αντλούνται από την καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού τον Μάιο. Ενώ, έως το τέλος του έτους θα διατεθούν συνολικά (για στήριξη από κόστος καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου κ.ά.) ποσά ύψους 8,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,2 δισ. ευρώ αντλούνται από τον προϋπολογισμό.

Όπως ανέφερε από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, τρεις είναι οι λόγοι που η κυβέρνηση μπορεί να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η υψηλή ανάπτυξη (8,3% άνοδος του ΑΕΠ πέρυσι), τα αυξημένα δημόσια έσοδα λόγω κυρίως της ανάπτυξης (το 5μηνο +2,1 δισ. ευρώ) και η καλή πορεία του τουρισμού.

1. Επέκταση της κάρτας καυσίμων (fuel-pass 2) για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο

Χορηγείται κατά τον μήνα Ιούλιο επιδότηση καυσίμων (αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης) που καλύπτει το αυξημένο κόστος των καταναλώσεων τριών μηνών (Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου) για φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού (σύζυγος/μέλος συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενα τέκνα) και έως 45.000 ευρώ.

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, ενώ για τους συμπολίτες μας που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό δύναται να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 15 ευρώ (έναντι 5 ευρώ που ίσχυε με την προηγούμενη επιδότηση).

Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ενίσχυση 15 ευρώ για όσους χρησιμοποιήσουν κάρτα, ανέρχεται σε 80 ευρώ για το τρίμηνο (65 ευρώ χωρίς κάρτα, έναντι 40 που ίσχυε στην προηγούμενη επιδότηση χωρίς κάρτα και 45 ευρώ που ίσχυε με κάρτα).

Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους τρεις μήνες, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ενίσχυση 15 ευρώ για όσους χρησιμοποιήσουν κάρτα, ανέρχεται σε 100 ευρώ (85 ευρώ χωρίς κάρτα, έναντι 50 ευρώ που ίσχυε στην προηγούμενη επιδότηση χωρίς κάρτα και 55 ευρώ που ίσχυε με κάρτα).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών, η επιδότηση, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ενίσχυση 15 ευρώ για όσους χρησιμοποιήσουν κάρτα, ανέρχεται σε 60 ευρώ (45 ευρώ χωρίς κάρτα, έναντι 30 πριν χωρίς κάρτα και 35 ευρώ με κάρτα) σε ηπειρωτική και 70 ευρώ (55 ευρώ χωρίς κάρτα, έναντι 35 πριν χωρίς κάρτα και 40 ευρώ με κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.

Συνεπώς, η επιδότηση καυσίμου ανέρχεται σε 44 λεπτά το λίτρο σε ηπειρωτική περιοχή (80 ευρώ για 180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο) και 56 λεπτά το λίτρο σε νησιωτική περιοχή (100 ευρώ για 180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο).

Το κόστος υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι, με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι 3,1 εκατ. από τα 3,5 εκατ. ιδιοκτητών οχημάτων.

Παραδείγματα (με τιμές 16/6):

Με 2,40 ευρώ η βενζίνη σε ηπειρωτική περιοχή (π.χ. Αττική), ο καταναλωτής πληρώνει τη βενζίνη, για 60 λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,96 ευρώ.

Mε 2,06 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης σε ηπειρωτική περιοχή (π.χ. Αττική), ο καταναλωτής πληρώνει το πετρέλαιο κίνησης, για 60 λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,62 ευρώ.

Με 2,55 ευρώ η βενζίνη σε νησιωτική περιοχή (π.χ. Δωδεκάνησα), ο καταναλωτής πληρώνει τη βενζίνη, για 60 λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,99 ευρώ.

Με 2,22 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης σε νησιωτική περιοχή (π.χ. Κυκλάδες), ο καταναλωτής πληρώνει το πετρέλαιο κίνησης, για 60 λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,66 ευρώ.

2. Επιδότηση πετρελαίου Κίνησης (Diesel) για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο

Επεκτείνεται η επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, της τιμής πώλησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, που καταναλώνεται στην εσωτερική αγορά. Η επιδότηση αφορά 12 λεπτά το λίτρο στην πηγή, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή (συνυπολογίζοντας τον ΦΠΑ) να ανέλθει σε 15 λεπτά το λίτρο. Ο έλεγχος της τιμής ειδικά του πετρελαίου κίνησης κρίνεται απαραίτητος για τη συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το κόστος εκτιμάται σε περίπου 115 εκατ. ευρώ για τους τρεις μήνες.

3. Εντός Αυγούστου 2022 επιστρέφεται ο ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε σχετική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί για αυτόν τον σκοπό, δηλώνοντας την αξία του πετρελαίου κίνησης που αγόρασαν κατά το 1ο εξάμηνο του 2022.

Κατόπιν, το καταβλητέο ποσό θα υπολογίζεται με βάση την αξία των ανωτέρω αγορών και με ανώτατο όριο συντελεστή ανά στρέμμα για κάθε καλλιέργεια ή εκτροφή, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στη δήλωση ΟΣΔΕ του 2021. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι να έχει υποβληθεί δήλωση ΟΣΔΕ και για το έτος 2022.

Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο της επιστροφής για το έτος 2022 εκτιμάται σε 60 εκατ. ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας (εικόνες)

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 12537 κρούσματα της Τρίτης

Μητσοτάκης: Θέλω να πάω στο τέλος της τετραετίας, αλλά…