Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ στη Μύκονο για τα γενέθλια του

Το ιδρυτικό μέλος των Beatles απολαμβάνει τις διακοπές του στο νησί των «ανέμων» λίγο πριν την εμφάνιση του στη σκηνή του ιστορικού φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι.

Το ιδρυτικό μέλος των Beatles Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney) επέλεξε τη Μύκονο για να γιορτάσει με την οικογένειά του τα 80α γενέθλια πριν από την εμφάνιση του στη σκηνή του ιστορικού φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι (Glastonbury), στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με την Dailymail ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ μαζί με την σύζυγό του Νάνσι Σέβελ (Nancy Shevell), τις κόρες του Stella, και Mary, και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα απόλαυσαν την ελληνική φιλοξενία, τη θάλασσα και τις εκπληκτικές παραλίες του νησιού. Το θρυλικό «σκαθάρι» ντυμένος απλά με ένα λευκό πουκάμισο και σκούρο παντελόνι, φαινόταν χαλαρός καθώς άνοιγε τα δώρα από την οικογένειά του για τα γενέθλιά του.

Πλήθος διασημοτήτων του ευχήθηκαν για τα 80α γενέθλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως ο αγαπημένος των Beatles Ρίνγκο Σταρ και η Γιόκο Όνο.

