Αντιδήμαρχος Λάρισας: Η 51χρονη έχει αντιληφθεί τον θάνατο της μητέρας της

Ο Σωτήρης Βούλγαρης στον ΑΝΤ1 για την περίπτωση της γυναίκας που ήταν κλεισμένη στο σπίτι της επί 42 χρόνια.

«Δεν είχε φτάσει στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου η υπόθεση, κι αυτό είναι το περίεργο, ότι, σε μία τόσο κλειστή γειτονιά δεν ενημέρωσε κανείς την Κοινωνική Υπηρεσία», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο αντιδήμαρχος Λάρισας, Σωτήρης Βούλγαρης, μιλώντας για την υπόθεση της 51χρονης, η οποία ήταν κλειδωμένη στο σπίτι της επί 42 χρόνια.

Ο ίδιος, είπε, δεν την θυμόταν ούτε ως παιδί, παρά το γεγονός ότι ήταν εκπαιδευτικός.

Από το Σάββατο, οπότε και διαπιστώθηκε ο θάνατος της μητέρας της, οι Υπηρεσίες του Δήμου έχουν αναλάβει τη φροντίδα της γυναίκας, η οποία όπως είπε ο Σ.Βούλγαρης, «επικοινωνιακά είναι καλά, έχει αντιληφθεί το γεγονός του θανάτου της μητέρας της και συνεργάζεται».

Ερωτηθείς για το αν η Αστυνομία γνώριζε την περίπτωση της 51χρονης και αν είχε στο παρελθόν μεταβεί στο σπίτι της, είπε πως «δεν έχω αντίληψη για παρουσία της Αστυνομίας, από τα ρεπορτάζ ξέρω ότι πήγαν εκεί για άλλο λόγο».





