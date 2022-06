Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός “πέταξε” για Αυστρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρωταθλητές θα πραγματοποιήσουν εκεί τοι βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους και θα δώσουν και 6 φιλικές αναμετρήσεις με ισχυρούς αντιπάλους.

Αναχώρησε σήμερα το πρωί η αποστολή του Ολυμπιακού με προορισμό την Αυστρία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Η ομάδα του Πειραιά έχει προγραμματίσει έξι φιλικές αναμετρήσεις στην Αυστρία, με Ριντ (24/6 – 19:00), Φορτούνα Ντίσελντορφ (25/6 – 19:00), Κρακόβια (27/6 – 19:00), Σλάβια Πράγας (29/6 – 19:00), Αρμίνια Μπίλεφελντ και Σάλτσμπουργκ.

Η επιστροφή της έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιουλίου, ενώ στις 9 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την Αλκμααρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαίνονται οι μάχες

“The 2Night Show” – Θωμαή Απέργη: Πάθαινα 4 κρίσεις επιληψίας την ημέρα

Κολομβία: Ο Μπάιντεν συνεχάρη τον πρώτο αριστερό Πρόεδρο στην Ιστορία της χώρας