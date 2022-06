Οικονομία

Μητσοτάκης σε επαγγελματίες Τουρισμού: δώστε καλύτερους μισθούς και όρος εργασίας

Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, ζήτησε από τους επιχειρηματίες να 'επενδύσουν' στον ανθρώπινο παράγοντα.

Τις ενθαρρυντικές προοπτικές του Τουρισμού στην Ελλάδα τον οποίο χαρακτήρισε "πολυεπίπεδο μοχλό ανάπτυξης" επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του στη γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ η οποία μεταδόθηκε βιντεοσκοπημένη.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον τουρισμό "στυλοβάτη της οικονομίας και πηγή εθνικού πλούτου" που όπως είπε βρίσκεται "αντιμέτωπος όμως και πάλι με νέα στοιχήματα" και κάλεσε τους επιχειρηματίες στο χώρο του Τουρισμού να επενδύσουν στον ανθρώπινο παράγοντα, δίνοντας καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας.

"Και καθώς η έλλειψη προσωπικού στον κλάδο γίνεται απειλητική, απαιτεί νέους τρόπους προσέγγισης: με την επιμήκυνση, για παράδειγμα, της τουριστικής περιόδου, με ειδικές συμφωνίες για απασχόληση εργαζομένων από το εξωτερικό, αλλά και με τη σύνδεση του τουρισμού με άλλες δραστηριότητας από το φθινόπωρο και μετά. Απαιτεί, όμως, επένδυση και στον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί ο τουρισμός πρέπει να είναι ελκυστικός όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και σε όσους εργάζονται σε αυτόν. Κάτι που παραπέμπει σε καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας" είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Τόνισε επίσης ότι ο τουρισμός πρέπει να ευθυγραμμίσει το μοντέλο του με την ψηφιακή λειτουργία και το οικολογικό υπόδειγμα, και ανέφερε ότι έχει σύμμαχο μία πολιτεία που διαρκώς εκσυγχρονίζει το κράτος, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στις επιλογές χρηματοδότησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ για τις τουριστικές επιχειρήσεις, κάνοντας λόγο για χρηματοδοτικό βατήρα που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν άλμα στο μέλλον.

"Από την πλευρά της πολιτείας, εμείς αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση των υποδομών, από τους δρόμους, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια μέχρι την ύδρευση ή την ανακύκλωση. Ακόμη και τη στροφή της εκπαίδευσης προς τομείς που αναζητά η οικονομία και η αγορά εργασίας" είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο νέο υπόδειγμα τουριστικού προϊόντος, για το οποίο όπως είπε πρέπει να συνεργαστούν κυβέρνηση και επιχειρήσεις, επισήμανε την ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την αντιμετώπιση του «υπερ-τουρισμού» με νέες υποδομές και έξυπνη διαχείριση των ροών, τις βιώσιμες πρακτικές οι οποίες θα αφορούν και τις τοπικές κοινότητες, και τη διαμόρφωση εναλλακτικών προορισμών και τους 12 μήνες του χρόνου.

"Γιατί ισχυρός ελληνικός τουρισμός σημαίνει ισχυρή εθνική οικονομία, περισσότερος εθνικός πλούτος, μερίδιο στον οποίο θα έχουν όλοι. Αλλά και περισσότερες δουλειές στις πόλεις, στα ορεινά χωριά και, βέβαια, στα νησιά μας" είπε.

Αναλυτικά η ομιλία του πρωθυπουργού στην ΓΣ του ΣΕΤΕ:

Η φετινή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου σας συμπίπτει με το τέλος μιας διετίας πρωτόγνωρων προκλήσεων. Αλλά και με το ξεκίνημα ενός νέου και συναρπαστικού κεφαλαίου για τον ελληνικό τουρισμό.

Γιατί ο κλάδος πλήρωσε βαρύ το τίμημα της πανδημίας, όμως με τη στήριξη και της πολιτείας έμεινε όρθιος. Συγκρατώντας τις απώλειες, θωρακίζοντας την απασχόληση και διατηρώντας τον δυναμισμό του.

Έτσι, οι προβλέψεις για την τρέχουσα τουριστική περίοδο διαγράφονται εξαιρετικά ενθαρρυντικές. Και ο τομέας που υπηρετείτε δείχνει να ξαναπαίρνει τη θέση του ως στυλοβάτης της οικονομίας και πηγή εθνικού πλούτου, αντιμέτωπος όμως και πάλι με νέα στοιχήματα. Γιατί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αναστατώνει και πάλι τις διεθνείς μετακινήσεις, προκαλώντας κρίση στην ενέργεια και «έκρηξη» στις τιμές.

Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται το κόστος των υπηρεσιών, μειώνοντας παράλληλα την αγοραστική δύναμη εκατομμυρίων ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα η κλιματική κρίση και η εξέλιξη της τεχνολογίας μεταβάλλουν πλέον ραγδαία και τις καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών.

Ο τουρισμός μας, συνεπώς, καλείται να ευθυγραμμίσει το μοντέλο του με την ψηφιακή λειτουργία και το οικολογικό υπόδειγμα. Διαθέτει, άλλωστε, τα κατάλληλα όπλα: το ελληνικό brand βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα παγκοσμίως. Διαθέτει μεγάλη διασπορά στις αγορές του. Έχει σύμμαχο μία πολιτεία που διαρκώς εκσυγχρονίζει το κράτος.

Πάνω από όλα όμως, κινείται μέσα στο ασύγκριτο φυσικό και πολιτιστικό τοπίο της πατρίδας μας, η αξιοποίηση του οποίου -το ξέρετε καλά- αποτελεί ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Ακριβώς γι' αυτό, η συνύπαρξη του ανταγωνιστικού τουρισμού με τον σεβασμό στη φύση αποτελεί προτεραιότητα. Ολοκληρώνεται, έτσι, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. Σε δεκάδες περιοχές προωθούνται Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. Ενώ αλλεπάλληλες είναι οι παρεμβάσεις για απλούστερες εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων και των ειδικών κινήτρων για μεγάλες επενδύσεις.

Ταυτόχρονα, η πολιτεία χρηματοδοτεί την παραγωγή καθαρής ενέργειας, όπως και την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Ενισχύει περιοχές που χτυπήθηκαν από φυσικές καταστροφές με προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Φροντίζει για την προστασία της θάλασσας από τη ρύπανση και την υπεραλίευση. Αλλά και με την πολιτική για τα «Απάτητα βουνά» τονώνει και τη δική τους ήπια ανάπτυξη.

Η επιχειρηματική βιωσιμότητα, όμως, συνεπάγεται και την κοινωνική βιωσιμότητα.

Και καθώς η έλλειψη προσωπικού στον κλάδο γίνεται απειλητική, απαιτεί νέους τρόπους προσέγγισης: με την επιμήκυνση, για παράδειγμα, της τουριστικής περιόδου, με ειδικές συμφωνίες για απασχόληση εργαζομένων από το εξωτερικό, αλλά και με τη σύνδεση του τουρισμού με άλλες δραστηριότητας από το φθινόπωρο και μετά.

Απαιτεί, όμως, επένδυση και στον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί ο τουρισμός πρέπει να είναι ελκυστικός όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και σε όσους εργάζονται σε αυτόν. Κάτι που παραπέμπει σε καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας.

Αυτό επιβάλλει η ελεύθερη αγορά αλλά και η κοινωνική ευθύνη. Μόνο ο ευχαριστημένος εργαζόμενος, άλλωστε, γίνεται και παραγωγικός εργαζόμενος, για τον ίδιο και για την επιχείρηση.

Από την πλευρά της πολιτείας, εμείς αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση των υποδομών, από τους δρόμους, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια μέχρι την ύδρευση ή την ανακύκλωση. Ακόμη και τη στροφή της εκπαίδευσης προς τομείς που αναζητά η οικονομία και η αγορά εργασίας.

Δικός σας ρόλος, τώρα, είναι να φανείτε και πάλι πρωτοπόροι και ευρηματικοί στις προσαρμογές τις οποίες απαιτεί η νέα εποχή στον κλάδο. Ήδη η ψηφιοποίηση αλλάζει τα πάντα στο marketing του προϊόντος, παγκοσμίως. Ενεργοποιεί εφαρμογές που διευκολύνουν τα seamless ταξίδια. Ενώ απλοποιεί την περιβαλλοντική διαχείριση, βελτιώνοντας τη ζωή κατοίκων αλλά και επισκεπτών.

Η Αστυπάλαια, η Χάλκη και η Τήλος δείχνουν, ήδη, τον δρόμο της εναρμόνισης του τουρισμού με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της ενεργειακής αυτονομίας.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι, δεν μας λείπουν ούτε οι πολιτικές ούτε οι πόροι. Γνωρίζετε ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης κατευθύνει τεράστια κεφάλαια προς τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Και σημαντικές είναι και οι πιστώσεις από το νέο ΕΣΠΑ, με τον ίδιο στόχο.

Είναι λοιπόν στο χέρι του κλάδου, στο χέρι σας, να εκμεταλλευτείτε αυτόν τον ισχυρό χρηματοδοτικό βατήρα για να κάνετε το μεγάλο άλμα στο μέλλον.

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Αντιμετώπιση του «υπερ-τουρισμού» με νέες υποδομές και έξυπνη διαχείριση των ροών. Βιώσιμες πρακτικές οι οποίες θα αφορούν και τις τοπικές κοινότητες. Και φυσικά διαμόρφωση εναλλακτικών προορισμών και τους 12 μήνες του χρόνου. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις πλευρές του νέου υποδείγματος τουριστικού προϊόντος για το οποίο πρέπει να συνεργαστούμε.

Γιατί ισχυρός ελληνικός τουρισμός σημαίνει ισχυρή εθνική οικονομία, περισσότερος εθνικός πλούτος, μερίδιο στον οποίο θα έχουν όλοι. Αλλά και περισσότερες δουλειές στις πόλεις, στα ορεινά χωριά και, βέβαια, στα νησιά μας.

Με άλλα λόγια, όταν μιλάμε για τουρισμό μιλάμε για έναν πολυεπίπεδο εθνικό μοχλό ανάπτυξης, στα κέντρα αλλά και στις περιφέρειες της πατρίδας μας.

Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι,

Είναι η πρώτη φορά που δεν βρίσκομαι ανάμεσά σας, έχω όμως την ίδια βεβαιότητα ότι η Γενική σας Συνέλευση θα προσεγγίσει με ωριμότητα αλλά και τόλμη όλες αυτές τις προκλήσεις, μεταφέροντας την εμπειρία από κάθε τουριστική δραστηριότητα, σε κάθε τόπο της χώρας. Κυρίως, όμως, καταθέτοντας καινοτόμες, τολμηρές προτάσεις, τις οποίες θα αναμένω με ενδιαφέρον ώστε να αξιοποιηθούν και στον σχεδιασμό της πολιτείας.

Γι' αυτό και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Σας ευχαριστώ

