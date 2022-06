Κοινωνία

Καιρός: Τοπικές βροχές και “βουτιά” της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Που αναμένονται καταιγίδες. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι.

Τοπικές νεφώσεις αναμένονται την Παρασκευή κατά διαστήματα στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Στερεά Ελλάδα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθεί κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη, ενώ υψηλές θερμοκρασίες θα υπάρξουν στα δυτικά. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 31, στην Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο από 23 έως 34, στην Ήπειρο από 17 έως 35, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο από 20 έως 38, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 35, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και στις Σποράδες από 20 έως 32, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 23 έως 32 και στην Κρήτη από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα 5 έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρα 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, θα υπάρχουν όμως και διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.





