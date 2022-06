Υγεία - Περιβάλλον

Ήλιος: Τι να προσέξουμε για να είναι φίλος μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χρήσιμες συμβουλές για να απολαύσουμε το φως και τα οφέλη του, δίχως να προκαλέσουμε βλάβη στην υγεία μας.

Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο, για τους περισσότερους, με τις διακοπές. Ήλιος, κολύμπι, θαλάσσια σπορ, ξεγνοιασιά και βεβαίως ηλιοθεραπεία.

«Η έκθεση στον ήλιο την περίοδο του καλοκαιριού είναι αναπόφευκτη. Πολλοί, μάλιστα, την επιδιώκουν με στόχο να αποκτήσουν ένα έντονο μαύρισμα, χωρίς να γνωρίζουν τους κινδύνους που επιφυλάσσει η υπερβολική ή η χωρίς προστασία έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία», επισημαίνει η κ. Αικατερίνη Τσιλίκα, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος στο Metropolitan Hospital.

Τα συχνότερα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο είναι:

Ηλιακό έγκαυμα

Το ηλιακό έγκαυμα είναι γνωστό σε όλους και εκδηλώνεται ως ένα έντονο ερύθημα (κοκκίνισμα) του δέρματος, με την παρουσία, κάποιες φορές, και φυσαλίδων, μετά από υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Έπειτα από μερικές ημέρες ακολουθείται από απολέπιση (ξεφλούδισμα).

Εξαρτάται από τη διάρκεια έκθεσης στον ήλιο (υπεριώδης ακτινοβολία UVA και UVB), την ώρα της ημέρας αλλά και την ευαισθησία κάθε ατόμου. Τα ανοιχτόχρωμα δέρματα είναι πιο ευαίσθητα στον ήλιο και καίγονται ευκολότερα από τα σκούρα.

Το ηλιακό έγκαυμα είναι γνωστό σε όλους και εκδηλώνεται ως ένα έντονο ερύθημα (κοκκίνισμα) του δέρματος, με την παρουσία, κάποιες φορές, και φυσαλίδων, μετά από υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Έπειτα από μερικές ημέρες ακολουθείται από απολέπιση (ξεφλούδισμα). Εξαρτάται από τη διάρκεια έκθεσης στον ήλιο (υπεριώδης ακτινοβολία UVA και UVB), την ώρα της ημέρας αλλά και την ευαισθησία κάθε ατόμου. Τα ανοιχτόχρωμα δέρματα είναι πιο ευαίσθητα στον ήλιο και καίγονται ευκολότερα από τα σκούρα. Φωτογήρανση

Η φωτογήρανση αναφέρεται στη γήρανση του δέρματος που οφείλεται στη χρόνια έκθεση στον ήλιο. Η δράση του ήλιου στο δέρμα είναι αθροιστική και, δυστυχώς, το δέρμα δεν ξεχνάει όλη την ακτινοβολία που έχει δεχθεί στο πέρασμα των χρόνων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πρόωρες ρυτίδες, δυσχρωμίες (σκούρους και ανοιχτόχρωμους λεκέδες), τραχύτητα του δέρματος, φαγέσωρες (μαύρα στίγματα) και χαλάρωση.

Η φωτογήρανση αναφέρεται στη γήρανση του δέρματος που οφείλεται στη χρόνια έκθεση στον ήλιο. Η δράση του ήλιου στο δέρμα είναι αθροιστική και, δυστυχώς, το δέρμα δεν ξεχνάει όλη την ακτινοβολία που έχει δεχθεί στο πέρασμα των χρόνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πρόωρες ρυτίδες, δυσχρωμίες (σκούρους και ανοιχτόχρωμους λεκέδες), τραχύτητα του δέρματος, φαγέσωρες (μαύρα στίγματα) και χαλάρωση. Καρκινογένεση

Η καρκινογένεση είναι η ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος (επιθηλιώματα) αλλά και μελανώματος, που μπορεί να απειλήσει τη ζωή. Σχετίζεται με τη χρόνια έκθεση στον ήλιο και τα ηλιακά εγκαύματα.

Ήλιος με ασφάλεια

«Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο από τις 11:00 έως τις 16:00

Έχουμε επαρκή ρουχισμό (μπλούζα, παντελόνι), φοράμε καπέλο και γυαλιά ηλίου. Επίσης, χρησιμοποιούμε ομπρέλα

Κάνουμε χρήση αντηλιακού με υψηλό δείκτη προστασίας (SPF) για UVB και προστασία για UVA. Το εφαρμόζουμε σε παχιά στρώση και το ανανεώνουμε κάθε 2 ώρες, ή αμέσως μετά τη βουτιά, ή το σκούπισμα με την πετσέτα

Ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή έκθεσης στον ήλιο απαιτείται για άτομα με κόκκινα μαλλιά και λευκό δέρμα με φακίδες».





«Καλό είναι να διευκρινίσουμε ότι τους ίδιους κινδύνους διατρέχουμε και στο solarium, αφού και εκεί έχουμε έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Συγκεκριμένα, δεχόμαστε 16 φορές περισσότερη ακτινοβολία UV απ’ όση θα δεχθούμε αν εκτεθούμε το ίδιο χρονικό διάστημα στον ήλιο. Δηλαδή 5 λεπτά solarium ισοδυναμούν με περίπου μιάμιση ώρα έκθεσης στον ήλιο», αναφέρει η κ. Τσιλίκα, δίνοντας τις παραπάνω συμβουλές για να μπορεί ο καθένας να απολαύσει τον ήλιο με ασφάλεια.