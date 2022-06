Κόσμος

Ερντογάν για πυρκαγιές: Πρέπει να συζητήσουμε την ποινή του απαγχονισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Ερντογάν κατά την περιοδεία του στην περιοχή των πυρκαγιών στην Μαρμαρίδα οι οποίες συνεχίζονται για τρεις μέρες



Κατά την περιοδεία του στην περιοχή των πυρκαγιών στην Μαρμαρίδα οι οποίες συνεχίζονται για τρεις μέρες ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι θα πρέπει να συζητηθεί η ποινή του απαγχονισμού για τις πυρκαγιές στα δάση.



Σε ερώτηση για τις ποινές που πρέπει να εφαρμόζονται ο Τούρκος Πρόεδρος είπε:

"Αν ρωτήσω εσένα, τι γνώμη έχεις; Είμαι της ίδιας άποψης. Αποτρεπτική τιμωρία. Πού να φτάνει μέχρι τον απαγχονισμό; Πρέπει να είναι απαγχονισμός. Τι λέει ο Σουλτάνος ??Φατίχ; Λέει ότι θα μαχαιρώσω όποιον κόψει ένα δέντρο από τα δάση μου. Αυτή η δουλειά είναι τόσο σημαντική. Ψυχή μου, καίμε όλα τα δάση. Όλα τα ζώα καίγονται με αυτά τα δάση"

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Απαγορεύονται οι αμβλώσεις μετά από μισό αιώνα!

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: “Ήπια, τσακωθήκαμε και... την σκότωσα”

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαίρη Χρονοπούλου έκανε έκπληξη στον Γιώργο Παπαδάκη (βίντεο)