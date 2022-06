Κόσμος

Βραζιλία: Πολύνεκρη τραγωδία από φωτιά σε κλινική αποτοξίνωσης

Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις καθώς το κτήριο ήταν κατασκευασμένο κυρίως από ξύλο.

Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή, από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια κλινική αποτοξίνωσης, σε μια κωμόπολη στη νότια Βραζιλία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής στο Πάσο Φούντο, τον Ρικάρντο Ματέι, δέκα άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο κτίριο και άλλος ένας πέθανε λίγο αργότερα, στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων σοβαρά.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω στα μεσάνυχτα της Πέμπτης, σε έναν από τους κοιτώνες της κλινικής που φιλοξενούσε περίπου 15 τοξικομανείς.

Ο Ματέι εξήγησε ότι η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις επειδή το κτίριο ήταν κατασκευασμένο κατά κύριο λόγο από ξύλο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται, όμως ο αρχηγός της πυροσβεστικής είπε ότι εικάζεται πως το πρόβλημα προκλήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

