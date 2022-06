Κόσμος

Μπάιντεν για απαγόρευση αμβλώσεων: Οι γυναίκες θα αναγκάζονται να μεγαλώνουν το παιδί του βιαστή τους

Τη σαφή δυσαρέσκειά του εκδήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος για την ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου που δίνει τη δυνατότητα στις πολιτείες να απαγορεύουν τις αμβλώσεις, ανατρέπτοντας μια απόφαση 50 χρόνων. Ο Τζο Μπάιντεν, που έχει γνωστοποιήσει την αντίθεσή του στην πολιτική της απαγόρευσης, χαρακτήρισε λυπηρή την ημέρα αυτήν τόσο για τη Δικαιοσύνη όσο και για την Αμερική, δεσμεύτηκε να προστατεύσει τα δικαιώματα και την υγεία των γυναικών, ενώ την ίδια στιγμή υπογράμμισε ότι ο «αγώνας δεν έχει τελειώσει».

Στο διάγγελμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ στράφηκε εναντίον της προηγούμενης κυβέρνησης των Ρεπουμπλικανών, ενώ έθεσε ζήτημα ασφάλειας γυναικών για τις οποίες είπε ότι θα υποχρεούνται να μεγαλώνουν ακόμη και το παιδί του βιαστή τους.

«Φανταστείτε μια γυναίκα να πρέπει να βιώνει τις τραγικές συνέπειες ενός επεισοδίου που εκτυλίχθηκε σε βάρος της. Με συγκλονίζει αυτό» τόνισε ο Μπάιντεν, κάνοντας λόγο για κάτι πραγματικά σκληρό.

«Η υγεία των γυναικών και του έθνους μας βρίσκεται σε κίνδυνο» δήλωσε, ακόμη, ο Μπάιντεν ο οποίος μίλησε παράλληλα για μια απόφαση που γυρνά την Αμερική 150 χρόνια πίσω.

Στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε, πάντως, ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει, ενώ κάλεσε το Κογκρέσο να δράσει και τους Αμερικανούς να ψηφίσουν.

Τόνισε, την ίδια στιγμή, ότι η απόφαση του 1973 Roe V Wade θα πρέπει να καταστεί ομοσπονδιακός νόμος, ενώ μίλησε για την ανάγκη να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή, την ελευθερία και την ισότητα.

Παράλληλα, ο Μπάιντεν διεμήνυσε ότι θα πράξει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών.

«Οι πολιτικοί δεν μπορούν να παρεμβαίνουν στις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται ύστερα από συνομιλίες γυναικών με τους γιατρούς τους», συμπλήρωσε.

Ο Μπάιντεν απηύθυνε έκκληση να συνεχιστεί ειρηνικά ο αγώνας και να προασπιστεί το δικαίωμα στην άμβλωση και όλες τις άλλες «προσωπικές ελευθερίες» καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές που προαναγγέλλονται δύσκολες για το στρατόπεδο των Δημοκρατικών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ο λαός θα έχει τον τελικό λόγο ενώ μίλησε για εξωφρενική απόφαση και οπισθοδρόμηση.

Οι πολιτείες Καλιφόρνια, Όρεγκον και Ουάσινγκτον δεσμεύονται να υπερασπιστούν την πρόσβαση στην άμβλωση

Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα χρησιμοποιήσει κάθε εργαλείο που έχει στη διάθεσή του για την προστασία της αναπαραγωγικής ελευθερίας και οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες μπορεί να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας στο βαθμό που επιτρέπεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για το δικαίωμα στην άμβλωση.

«Αυτή η απόφαση προκαλεί ένα καταστροφικό πλήγμα στην αναπαραγωγική ελευθερία στις ΗΠΑ. Θα έχει άμεσο και μη αναστρέψιμο αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων σε ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε ο Γκάρλαντ σε ανακοίνωσή του. «Και αυτό θα είναι πολύ δυσανάλογο ως προς την επίδρασή του – με τα μεγαλύτερα βάρη να τα νιώθουν οι έγχρωμοι και εκείνοι με περιορισμένα οικονομικά μέσα».

Παράλληλα, τρεις προοδευτικές πολιτείες στη δυτική ακτή ανακοίνωσαν ότι δεσμεύονται από κοινού να υπερασπιστούν το δικαίωμα στην άμβλωση, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Οι κυβερνήτες της Καλιφόρνια, του Όρεγκον και της Ουάσινγκτον δεσμεύτηκαν σήμερα να υπερασπιστούν την πρόσβαση στην αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων της άμβλωσης και της αντισύλληψης, και δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τους ασθενείς και τους γιατρούς από προσπάθειες άλλων πολιτειών να εξάγουν την απαγόρευση της άμβλωσης στις πολιτείες μας», τόνισαν σε ανακοίνωσή τους.

Η εκπρόσωπος των Δημοκρατικών Νάνσι Πελόζι χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου ως το αποτέλεσμα των «ακραίων και σκοτεινών στόχων των Ρεπουμπλικανών να καταργήσουν το δικαίωμα των γυναικών να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις για την αναπαραγωγή».

Η ίδια κατηγόρησε τον τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την πλειοψηφία των συντηρητικών δικαστών στο Ανώτατο Δικαστήριο, που «έδωσαν στις Αμερικανίδες λιγότερη ελευθερία από ό,τι είχαν οι μητέρες τους».

Κατέληξε, δε, ότι οι Δημοκρατικοί θα συνεχίσουν να μάχονται υπέρ του δικαιώματος στην άμβλώση.

Ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, επαίνεσε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανατρέψει το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι η Πολιτεία του «καλωσορίζει» τις γυναίκες που θέλουν να κάνουν άμβλωση, δεδομένου ότι εκεί δεν θα ισχύσει αυτή η απόφαση. «Η σημερινή απόφαση βάζει ζωές σε κίνδυνο», ανέφερε μεταξύ άλλων.

