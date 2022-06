Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Κάργας και το επικό σποτ για την μεταγραφή του (βίντεο)

Έναν άκρως ευφάνταστο τρόπο για να ανακοινώσει την απόκτηση του Γιάννη Κάργα, βρήκε ο “δικέφαλος του βορρά”.

Με ένα επικό βίντεο και άκρως χιουμοριστικό τρόπο ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ την απόκτηση του Γιάννη Κάργα από τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Οι ασπρόμαυροι γύρισαν ένα ευφάνταστο βίντεο, με πρωταγωνιστή το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

Ο 27χρονος στόπερ που θα αγωνίζεται πλέον στην Τούμπα, πρωταγωνίστησε στο βίντεο της παρουσίασης του, κρατώντας ένα χαρτόνι στο οποίο πάνω έγραφε τις φράσεις «Στόπερ χθες» και «Κάντε καμιά μεταγραφή»!

Ο Κάργας εμφανίζεται να κάθεται σκεπτικός σε ένα παγκάκι, στην Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης και να αποτυπώνει τις σκέψεις του σε ένα χαρτί.

Η απάντηση στα μηνύματα του για την απόκτηση στόπερ είναι η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, με τον οποίο υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Γιάννη Κάργα από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

Ο Κάργας γεννήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1994 στο Κιλκίς. Ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Καβάλα, με την οποία υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο τον Ιούλιο του 2011, ενώ τη σεζόν 2012-13 είχε την πρώτη του ολοκληρωμένη χρονιά σε αντρικό επίπεδο στο πρωτάθλημα της Football League με 20 συμμετοχές και ένα γκολ.

Την επόμενη σεζόν πήρε μεταγραφή για τον Φωστήρα, στον οποίο έμεινε για μόλις έξι μήνες και έφυγε για την Πάτρα, όπου εντάχθηκε στην Παναχαϊκή. Έμεινε στην ομάδα της Αχαΐας για 1,5 σεζόν, αγωνίστηκε σε 48 αγώνες και ουσιαστικά κέρδισε την προαγωγή του στα σαλόνια της Super League.Την ευκαιρία του την έδωσε ο Πλατανιάς.

Ο Κάργας έδειξε να ανταποκρίνεται άψογα στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου και σε 18 μήνες φόρεσε 26 φορές τη φανέλα της κρητικής ομάδας, πετυχαίνοντας μάλιστα και δύο γκολ.

Το καλοκαίρι του 2017 έμεινε ελεύθερος κι ο Πανιώνιος τον έκανε και πάλι κάτοικο Αθηνών. Το πέρασμά του από τους Κυανέρυθρους αποδείχθηκε βραχύβιο, καθώς τον Φεβρουάριο του 2018 ήρθε πρόταση από την Λευκορωσία. Η Ντιναμό Μπρεστ του έδωσε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο εξωτερικό.

Έμεινε εκεί για ένα χρόνο, έπαιξε σε 26 αγώνες, κατέκτησε το Κύπελλο και το Super Cup της χώρας και τον Γενάρη του 2019 αποφάσισε να επαναπατριστεί για χάρη του ΠΑΣ Γιάννινα. Το πρώτο εξάμηνο μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα έπαιξε σε 11 αγώνες και το καλοκαίρι αναχώρησε για Βουλγαρία, αφού παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Λέφκσι Σόφιας, με την οποία μέτρησε 29 συμμετοχές τη σεζόν 2019-20.Επέστρεψε στα Γιάννενα και καθιερώθηκε. Με τη φανέλα του ΠΑΣ συνολικά μετρά 73 αγώνες κι έξι γκολ. Έπειτα από την πολύ καλή τελευταία σεζόν που πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να τον εμπιστευτεί για την άμυνά του.

Ο Κάργας θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Καλώς ήρθες Γιάννη!»

