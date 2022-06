Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο ο οδηγός λεωφορείου που κατέβασε από το όχημα 11χρονο

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή και η Αστυνομία τον συνέλαβε μετά από μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς του παιδιού.

Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε ο οδηγός λεωφορείου που κατηγορείται ότι κατέβασε από το όχημα 11χρονο επιβάτη επειδή δεν φορούσε μάσκα προστασίας από τον κορονοϊό.

Σε βάρος του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη για το αδίκημα της έκθεσης ανλίκου σε κίνδυνο και τον παρέπεμψε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία. Η δίκη αναβλήθηκε για την ερχόμενη Τρίτη, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγός αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος.

Το περιστατικό έγινε χθες το πρωί, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και η Αστυνομία τον συνέλαβε μετά από μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς του παιδιού.

