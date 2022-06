Κοινωνία

Χανιά: φονική πτώση αγροτικού σε γκρεμό

Στο όχημα που έπεσε στον γκρεμό, επέβαιναν τρία άτομα μεταξύ τον οποίων και ένα παιδί.

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή της μία γυναίκα που άφησε την τελευταία της πνοή μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, όλα συνέβησαν το πρωί της Κυριακής, όταν σε ένα αγροτικό όχημα, που επέβαιναν τρία άτομα ο οδηγός, η σύζυγός του και ένα παιδί, έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή του Αποκόρωνα.

Η πτώση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα η 60χρονη, περίπου, γυναίκα να βρει τραγικό θάνατο.

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο ειδοποίησαν τις αρχές με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδει στην περιοχή του δυστυχύματος. Δυστυχώς, οι διασώστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν στη ζωή την άτυχη γυναίκα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως η 60χρονη μαζί με το παιδί βρίσκονταν στην καρότσα του οχήματος.

Η σορός της 60χρονης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων.

