Νάξος: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

Βυθίστηκε στο πένθος το νησί. Πώς σημειώθηκε η τραγωδία.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Νάξος στο άκουσμα της είδησης του θανάτου 18χρονου από το νησί, σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 23:30 το βράδυ της Παρασκευής, στην επαρχιακή οδό Πλάκας-Αγίου Αρσενίου όπου συγκρούστηκαν ένα ΙΧ με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 18χρονος.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο νεαρός να χάσει τη ζωή του στην άσφαλτο.

