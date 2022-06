Αθλητικά

Τζόκοβιτς: Δεν πρόκειται να εμβολιαστώ για να παίξω στο US Open

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Εξαρτάται από την αμερικανική κυβέρνηση και όχι από εμένα», τόνισε κατηγορηματικά ο Σέρβος πρωταθλητής.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραμένει σταθερός και άκαμπτος στη θέση του σχετικά με το εμβόλιο κατά της Covid-19 ακόμα κι αν αυτό του κοστίσει τη συμμετοχή στο US Open, εκτός κι αν στο μεταξύ αλλάξουν οι κανόνες.

Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρούν ακόμη την υποχρέωση εμβολιασμού για όσους θέλουν να εισέλθουν στη χώρα, κι αυτό θα εμπόδιζε τον Τζόκοβιτς να παίξει στο τελευταίο Grand Slam της σεζόν.

Όταν ρωτήθηκε σήμερα (26/6) στη συνέντευξη Τύπου -ενόψει της αυριανής πρεμιέρας του στο Wimbledon- αν παραμένει στις θέσεις που του κόστισαν την αποβολή από την Αυστραλία και τη μη συμμετοχή στο Open της Μελβούρνης, ο Τζόκοβιτς απάντησε με ένα αρκετά σταθερό «ναι».

«Μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, δεν μου επιτρέπεται να μπω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να πάω να παίξω εκεί, αλλά προς το παρόν δεν είναι δυνατό. Οπότε όλα αυτά είναι ένα επιπλέον κίνητρο να τα πάω καλά εδώ, στο Wimbledon». είπε.

«Ως εκ τούτου δεν μπορώ να κάνω πολλά γι΄ αυτό. Εξαρτάται από την αμερικανική κυβέρνηση και όχι από εμένα», πρόσθεσε ο Σέρβος θρύλος του τένις.

Ειδήσεις σήμερα:

“Happy face”: Ο πιο άσχημος σκύλος του κόσμου για το 2022 (εικόνες)

Πισπιρίγκου: το πόρισμα για Μαλένα - Ίριδα, η αδελφή και η αποζημίωση στον Δασκαλάκη

Ανήλικες έκλεψαν 12 δαχτυλίδια από κοσμηματοπωλείο