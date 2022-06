Life

Νάταλι Πόρτμαν: Επιλέγω ρόλους για να εντυπωσιάσω τα παιδιά μου

Η σπουδαία ηθοποιός θα ενσαρκώσει την Τζέιν Φόστερ, γνωστή και ως Mighty Thor στο πολυαναμενόμενο σίκουελ «Thor: Love and Thunder».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν αποκάλυψε ότι όταν πρόκειται να επιλέξει κινηματογραφικούς ρόλους σκέφτεται την γνώμη των παιδιών της.

Τώρα ενσαρκώνει την Τζέιν Φόστερ, γνωστή και ως Mighty Thor στο πολυαναμενόμενο σίκουελ «Thor: Love and Thunder», και μίλησε στο Variety για το πώς αισθάνονται τα παιδιά της για την επιστροφή της στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.

Η ταλαντούχα ηθοποιός είναι παντρεμένη με τον χορευτή Μπέντζαμιν Μίλιπεντ (Benjamin Millepied), τον οποίο γνώρισε στα γυρίσματα του «Μαύρου Κύκνου» και έχουν μαζί δύο παιδιά.

Είπε χαρακτηριστικά ότι τα παιδιά της την ενθάρρυναν να κάνει άλλη μια ταινία Thor. «Νιώθω ότι σε αυτή την στιγμή της καριέρας μου προσπαθώ να εντυπωσιάσω τα παιδιά μου», τόνισε.

«Ήταν τόσο ενθουσιασμένα που επισκέφθηκαν το πλατό και με είδαν ντυμένη με την κάπα. Αυτό το έκανε πολύ ωραίο», πρόσθεσε. «Ξέρετε, είναι πολύ σπάνιο τα παιδιά μου να λένε: Σε παρακαλώ, πήγαινε στη δουλειά! Συνήθως, συμβαίνει το αντίθετο».

Το «Thor: Love and Thunder», είναι η τέταρτη ταινία της σειράς με κεντρικό ήρωα τον ομώνυμο πανίσχυρο θεό του κεραυνού με πρωταγωνιστή τον Κρις Χέμσγουορθ και σκηνοθεσία του Τάικα Γουαϊτίτι. Το «Thor: Love and Thunder» κυκλοφορεί στην Ελλάδα στις 7/7.

