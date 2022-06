Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Μαζί στη ζωή... μαζί και στον θάνατο

Η μοιραία αναστροφή και η σύγκρουση με φορτηγό, οδήγησε σε οικογενειακή τραγωδία.

Τραγικό θάνατο βρήκε αργά το απόγευμα ένα ανδρόγυνο από τη Δράμα, μεγάλης ηλικίας, τα ακριβή στοιχεία του οποίου δεν έγιναν ακόμα γνωστά, όταν το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν και οδηγούσε ο άντρας, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο φορτηγό αυτοκίνητο.

Το τραγικό δυστύχημά συνέβη στην παραλία Οφρυνίου, κατά μήκος της παλιάς παραλιακής οδού Καβάλας - Θεσσαλονίκη, στα όρια του Δήμου Παγγαίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο επιχείρησε να κάνει αναστροφή στο δρόμο, ενέργεια η οποία απαγορευόταν στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ εκείνη την ώρα η κίνηση των αυτοκινήτων στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα αυξημένη λόγω της μετακίνησης πολλών λουόμενων.

Από τη σύγκρουση, που ήταν σφοδρή, σκοτώθηκαν ακαριαία οι δυο επιβαίνοντας του ΙΧ αυτοκινήτου.

