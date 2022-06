Οικονομία

Μιλάνο: Ο δήμαρχος έκοψε το νερό για σιντριβάνια και πότισμα στα πάρκα

Η περιφέρεια της Λομβαρδίας έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Εξαιτίας του φαινομένου της λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η Ιταλία, ο δήμαρχος του Μιλάνου Μπέπε Σάλα αποφάσισε τον περιορισμό της χρήσης του νερού στην ιταλική συμπρωτεύουσα. Πιο αναλυτικά, βάσει της σχετικής απόφασης σταμάτησαν η παροχή νερού στα σιντριβάνια, το πότισμα πάρκων, αλλά και η χρήση του νερού από τους πολίτες για «ιδιωτικό» πλύσιμο των ΙΧ αυτοκινήτων.

Παράλληλα, ο Σάλα απηύθυνε «δυναμική σύσταση» προς τους κατοίκους να περιορίσουν στο ελάχιστο το πότισμα των φυτών στα μπαλκόνια και τις ταράτσες τους και να μην κατεβάσουν κάτω από τους 26 βαθμούς την θερμοκρασία των κλιματιστικών τους σε σπίτια και γραφεία.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου πάντως δεν «έκλεισε» τις εκατοντάδες υπαίθριες δημόσιες βρύσες ώστε να μπορούν να ξεδιψάνε οι πολίτες λόγω και του συνεχιζόμενου καύσωνα.

Υπενθυμίζεται ότι η περιφέρεια της Λομβαρδίας, με πρωτεύουσα το Μιλάνο, έχει κηρύξει ολόκληρη την περιφέρεια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

