Life

“The 2Night Show”: Οι special καλεσμένοι της Δευτέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια σπουδαία ηθοποιό, ένας διακεκριμένος αθλητής και δυο ταλαντούχα αδέρφια, ανοίγουν την καρδιά τους στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Πέμυ Ζούνη που φέτος κλείνει 40 χρόνια παρουσίας στο θέατρο και την τηλεόραση. Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράζεται στιγμές από την επιτυχημένη της πορεία. Για ποιο λόγο απουσίαζε 15 χρόνια από τις τηλεοπτικές σειρές; Τι στερήθηκε για χάρη της υποκριτικής; Στη συνέχεια, μιλάει για τη θέση που έχει πλέον ο έρωτας στη ζωή της, και εξηγεί γιατί προτιμάει το δράμα από την κωμωδία. Τέλος, ανακοινώνει την επιστροφή της στην τηλεόραση με τη σειρά «Έρωτας φυγάς», στην οποία θα πρωταγωνιστεί.

Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και ο Λεωνίδας Σωπρανίδης. O διακεκριμένος αθλητής του Kick Boxing, μιλάει για τον πιο σημαντικό αγώνα που έχει κερδίσει στη ζωή του, αντιμετωπίζοντας την ασθένεια του διαβήτη τύπου 1. Θυμάται τις δυσοίωνες προβλέψεις των γιατρών και τους αγώνες που έδωσε για να τις διαψεύσει και να στεφθεί πρωταθλητής στη ζωή και το άθλημα που λατρεύει. Τέλος, μιλάει με αγάπη για τον πατέρα του που δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του και μοιράζεται τα επαγγελματικά του σχέδιά που αφορούν τη συμμετοχή του σε μεγάλες διοργανώσεις πυγμαχίας, στην Αμερική.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τους «Karma»…τον Άλεξ και τον Θάνο. Τα δύο αδέλφια που διαγράφουν κοινή καλλιτεχνική πορεία, μιλούν για την αγάπη τους για τη μουσική και όλα όσα τους ενώνουν. Περιγράφουν δυνατές τηλεοπτικές στιγμές που έζησαν με την συμμετοχή τους στο «Rising Star», αλλά και την πρόσφατη εμπειρία τους στα σκοτάδια του «Total Blackout». Τέλος, παρουσιάζουν, για πρώτη φορά, το καινούργιο τους τραγούδι με την υπογραφή της Εύης Δρούτσα και του Μάριου Ψιμόπουλου, με τίτλο «Την βρήκα».

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 24:00

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Δεν αυξάνεται ο ΦΠΑ στις μάσκες

Ρούλα Πισπιρίγκου: Προσπαθούν να μου φορτώσουν τους θανάτους και των άλλων παιδιών

Ηλεία: Έκλεψαν τα τάματα και 5 τενεκέδες λάδι από ναό