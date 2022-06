Κοινωνία

Ενέδρα σε ταξιτζή από ανήλικους: Μαρτυρία στον ΑΝΤ1 για την “κούρσα του τρόμου”

Πως περιγράφει ο οδηγός το “μπλόκο” από τους ανήλικους, που τον χτύπησαν για να τον ληστέψουν. Τι φώναζε στην επιβάτιδα που είχε, προσπαθώντας να αποτρέψει τον ξυλοδαρμό της.

Μια κούρσα από το Μενίδι με προορισμό την Εκάλη κατέληξε σε «εφιάλτη» για έναν ταξιτζή και μια γυναίκα που ήταν επιβάτιδα, οι οποίοι έπεσαν σε ενέδρα ανηλίκων.

Ενώ το όχημα εκινείτο μέσα στο Μενίδι, δύο ανήλικοι πετάχτηκαν ξαφνικά μπροστά στο ταξί. Ο οδηγός αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το όχημα για να μην τους πατήσει. Τότε, εμφανίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα, που περικύκλωσαν το όχημα.

Ήταν ενέδρα με στόχο την ληστεία. Οι δράστες της επίθεσης προσπάθησαν να βγάλουν με την βία από το όχημα τον οδηγό, με τον ίδιο να αντιστέκεται σθεναρά, για να δεχθεί στη συνέχεια την απίστευτη βιαιότητα των ανηλίκων Ρομά. Η γυναίκα άνοιξε την πόρτα και άρχισε να τρέχει, ύστερα από παρότρυνση του ταξιτζή, καταφέρνοντας να γλιτώσει. Την βρήκαν λίγο αργότερα οι αστυνομικοί που έσπευσαν στη περιοχή.

«Όλο το σώμα μου είναι γδαρμένο πίσω, από το σύρσιμο που έγινε. Το γόνατο το ένα είναι πρησμένο. Είναι επιδερμικά τα χτυπήματα, αλλά πονάει όλο το σώμα. Τώρα που έχει «κρυώσει» το σώμα, πονάνε μέχρι και τα χέρια», είπε ο οδηγός στον ΑΝΤ1.

Οι δράστες διέφυγαν με το ταξί, ενώ άρπαξαν όσα χρήματα είχε πάνω του ο οδηγός, καθώς και την τσάντα της γυναίκας, που την άφησε για να μπορέσει να ξεφύγει. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν λίγο αργότερα έναν από τους δράστες.

«Το κινητό της το κράτησε, γιατί πέταξε την θήκη για να τους καθυστερήσει ακόμα περισσότερο. Όταν την είδα στο Τμήμα, ήταν σε άσχημη κατάσταση. Ούτε στον χειρότερο εχθρό δεν λες να περάσει κανείς αυτό που περάσαμε εμείς», λέει στον ΑΝΤ1, ο οδηγός του ταξί.

Το ταξί βρέθηκε αργότερα, σχεδόν διαλυμένο, ωστόσο ο οδηγός του αισθάνεται, όπως λέει, «τυχερός μέσα στην ατυχία του».

