Κορονοϊός – Τζανάκης: Μπορεί να φτάσουμε τα 30000 κρούσματα στα μέσα Ιουλίου

Η θέση του καθηγητή Πνευμονολογίας για την τέταρτη δόση εμβολίου ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας των πολιτών.

Μεταξύ 17.000 και 22.000 κρούσματα κορονοϊού «δείχνουν» για σήμερα τα μοντέλα του καθηγητή Πνευμονολογίας Νίκου Τζανάκη, ο οποίος μίλησε για την αναζωπύρωση της πανδημίας στη χώρα μας. Στις αιχμές του πανδημικού κύματος, τα κρούσματα ενδέχεται να φτάσουν 30.000.

Ο καθηγητής τόνισε ότι η ανοδική πορεία θα κρατήσει περίπου έναν μήνα και πως η κορύφωση του πανδημικού κύματος αναμένεται μετά τις 15 Ιουλίου «χωρίς να την βλέπουμε ακόμα επακριβώς».

«15 Ιουλίου θα έχουμε ανοδική πορεία. Εάν ακολουθήσουμε το μοτίβο Πορτογαλίας που μας ‘’μοιάζει’’ πάρα πολύ και κοινωνικά και η εποχή και τουριστικά και μετρήσουμε σωστά τα κροτήματα, κάνουμε τα τεστ, πιθανότατα θα φτάσουμε στο ύψος που ήταν τουλάχιστον η ‘’Όμικρον 2», 20.000 με 30,000 κρούσματα στις αιχμές», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τζανάκης προειδοποίησε ότι θα υπάρξει μια σχετική πίεση σε απλές κλίνες των νοσοκομείων και θα αυξηθούν οι θάνατοι. «Ήδη έχουν τετραπλασιαστεί οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία, από 80 έχουν φτάσει 250».

Κάλεσε τους πολίτες εάν κολλήσουν να το δηλώνουν και να μην πηγαίνουν σε εκδηλώσεις κοινωνικές ακόμα και με απλό συνάχι, καθώς ούτε οι γιατροί δεν μπορούν να ξεχωρίσουν από τα συμπτώματα για ποιον ιό πρόκειται.

Για την τέταρτη δόση, παροτρύνει όσους είναι άνω των 60 ή έχουν συνοδά νοσήματα να το κάνουν και όσους είναι μεταξύ 50 και 60 να το σκεφτούν.

«Κάτω από 50, όποιος έχει κάνει τρεις δόσεις ή τρεις δόσεις συν νόσο και δεν έχει σοβαρά προβλήματα ή έχει καλά ρυθμισμένα συνοδά νοσήματα, μια υπερτασούλα, λίγο θυρεοειδή, κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να έρθει να κάνει το εμβόλιο. Δεν υπάρχει πουθενά, κανένα εύρημα που να λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια ωφέλεια εξ αυτού», τόνισε.

