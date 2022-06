Πολιτική

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Υπό την σκιά της απειλής βέτο από την Τουρκία

Μέχρι και την τελευταία στιγμή, ο Ερντογάν εμφανίζεται αποφασισμένος να θέσει βέτο στις υποψηφιότητες της Σουηδίας και της Φινλανδίας για είσοδο στη Συμμαχία.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντάται σήμερα με την πρωθυπουργό της Σουηδίας Εύα Μαγκνταλένα Άντερσον και με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Σάουλι Νιινίστε στη Μαδρίτη για να συζητήσουν τις αιτήσεις των δύο σκανδιναβικών κρατών να ενταχθούν στο NATO, το αδιέξοδο για τις οποίες παραμένει.

Ο κ. Ερντογάν, που εμποδίζει κάθε πρόοδο στο ζήτημα, κατηγορεί τη Στοκχόλμη και το Ελσίνκι ότι υποστηρίζουν «τρομοκρατικές οργανώσεις» και δεν δείχνει καμία πρόθεση να συμβιβαστεί ενόψει των συνομιλιών.

«Αύριο θα πάμε στη σύνοδο του NATO στην Ισπανία και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας», είπε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους χθες Δευτέρα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Πρόσθεσε ότι θα εξηγήσει την «υποκρισία» σχετικά με τις «τρομοκρατικές οργανώσεις» στους υπόλοιπους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων με «έγγραφα, πληροφορίες και φωτογραφίες».

Ο κ. Ερντογάν κατηγορεί τη Σουηδία και τη Φινλανδία ότι υποστηρίζουν το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) και τις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που η Τουρκία χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές οργανώσεις». Στοκχόλμη και Ελσίνκι αμφισβητούν τις τουρκικές καταγγελίες.

Παρών στις συνομιλίες θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του NATO, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, που έχει σκοπό να αποτρέψει το ενδεχόμενο η τουρκική αντίθεση στην ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στην ατλαντική συμμαχία να επισκιάσει τη σύνοδο.

Η 30μελής στρατιωτική συμμαχία αναμένεται να υιοθετήσει νέο στρατηγικό δόγμα και σχέδια για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγάς της, στη σύνοδο, την πρώτη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου.

