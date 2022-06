Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Σελήνη στον Καρκίνο και η νέα αρχή (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, για όλα τα ζώδια.

Η Σελήνη έχει μπει στον Καρκίνο και οι όψεις της Αφροδίτης δίνουν το έναυσμα για μία πολύ καλή περίοδο γενικά.

Απρόσμενοι έρωτες, χρήματα, αλλά και προσοχή στην υπερβολική αισιοδοξία, είναι το πνεύμα των ημερών.

Αλλαγές φέρνει και η Νέα Σελήνη, για τα περισσότερα ζώδια ενώ πρέπει να δοθεί προσοχή στα νέα ξεκινήματα και σε προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

