Κοινωνία

Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Χωρίς δίπλωμα ο 18χρονος που σκοτώθηκε - Συνελήφθη φίλος του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Κόντρα θανάτου" χωρίς δίπλωμα και ζώνη για τον 18χρονο. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 20χρονος που βρίσκεται στα χέρια των Αρχών. Συγκλονιστική μαρτυρία για το τροχαίο δυστύχημα.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη λεωφόρο Παπανικολή στο Χαλάνδρι, που στοίχισε τη ζωή σε ένα 18χρονο αγόρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 18χρονο θύμα δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ούτε και φορούσε ζώνη ασφαλείας όταν προσέκρουσε στο δέντρο.

Λίγες ώρες μετά το τραγικό συμβάν, η αστυνομία συνέλαβε έναν 20χρονο φίλο του θύματος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της επικίνδυνης οδήγησης. Το θύμα με τον 19χρονο φέρονται να έκαναν κόντρες.

Ο νεαρός άνδρας οδηγήθηκε στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας η οποία και άσκησε την κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος του. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή για να απολογηθεί. Έχει πάντως το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει προθεσμία ώστε να προετοιμάσει την απολογία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι Αρχές έχουν λάβει αίμα και ούρα τόσο από τον 18χρονο όσο και από τον 20χρονο συλληφθέντα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας του φοβερού τροχαίου

Σύμφωνα με όσα είπε ο αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», «ξαφνικά ακούσαμε ένα σπινιάρισμα στα 50 με 100 μέτρα τουλάχιστον και ένα “μπαμ” σαν βόμβα».

Ο ίδιος συνεχίζοντας την περιγραφή, τόνισε ότι «είδαμε το αμάξι καρφωμένο στο δέντρο, το παιδί με το κεφάλι κάτω. Πήγε κάποιος που γνωρίζει και είδε ότι το παιδί δεν είχε σφυγμό. Καταλάβαμε από την αρχή ότι είχε φύγει από τη ζωή».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι, όταν οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο προσέκρουσε σε δέντρο

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να γίνει ένας σωρός από λαμαρίνες, αλλά και το δέντρο να ξεριζωθεί!

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα επί της οδού Παπανικολή, στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής που επιχείρησε στο σημείο με 3 οχήματα και 8 πυροσβέστες οι οποίοι έβγαλαν τον οδηγό από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο.

Ο 18χρονος οδηγός μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έπειτα από #τροχαίο, επί της οδού Παπανικολή, στο Χαλάνδρι. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Έβαλε GPS στο αυτοκίνητο της πρώην του

Σαντορίνη – “Διονύσιος Σολωμός”: Δυστύχημα μέσα στο γκαράζ

Οικονόμου για “Turkaegean” : προσφυγή της Ελλάδας στην ΕΕ