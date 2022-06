Πολιτική

ΝΑΤΟ – Μαξίμου: Ικανοποίηση για τη συμφωνία ένταξης Σουηδίας και Φινλανδίας

Δεν κράτησε μεγάλο χρονικό διάστημα η ιδιότυπη διαπραγμάτευση του Ερντογάν, σχολιάζουν μεταξύ άλλων, κυβερνητικές πηγές.

Την ικανοποίηση της εκφράζει η ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν για την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Σουηδίας και της Φινλανδίας.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν τα ακόλουθα σχετικά με την εν λόγω συμφωνία:

Δεν κράτησε μεγάλο χρονικό διάστημα η ιδιότυπη διαπραγμάτευση του κ. Ερντογάν για το θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε δεν επηρεάζει την ελληνική πλευρά ούτε τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία.

Επιπλέον η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ενισχύει τον ευρωπαϊκό χώρο της Συμμαχίας και ενισχύει τη θέση της Ελλάδας.

