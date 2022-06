Life

“The 2Night Show” – Παπαδάκης: Μέσα στην επόμενη χρονιά θα παραδώσω τη σκυτάλη

Ο δημοσιογράφος που το όνομα του έγινε συνώνυμο με την πρωινή ενημέρωση, άνοιξε την καρδιά του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο «βετεράνος» της δημοσιογραφίας, που το όνομά του είναι ταυτόσημο με την πρωινή ζώνη της ενημέρωσης για πάνω από τρεις δεκαετίες, βρέθηκε φιλοξενούμενος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο The 2Night Show.

Θυμήθηκε στιγμές και πρόσωπα από το «ταξίδι» του στην ελληνική τηλεόραση και τις εκπομπές που έκανε όλα αυτά τα χρόνια και δεν δίστασε να πει ότι, «Για ένα πράγμα είμαι περήφανος, που δημιούργησα την πρωινή ζώνη εκπομπών όσο εγωιστικό κι αν ακούγεται. Δημιουργήθηκαν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η περιουσία μου, αυτή είναι η κληρονομιά μου», τόνισε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια αποκάλυψε ότι, «Στην τηλεόραση έκανα μαραθώνιο, τώρα αποφάσισα να αλλάξω αγώνισμα και κάνω σκυταλοδρομία».

Θέλοντας να εξηγήσει την παραπάνω φράση, τόνισε, «Μέσα στην επόμενη χρονιά θα δώσω τη σκυτάλη του ''Καλημέρα Ελλάδα''. Θα παραμείνω στην εκπομπή και θα έχω τον συντονισμό».

Όσο για το μέλλον του στον ΑΝΤ1, ο έμπειρος δημοσιογράφος, εξήγησε, «Δεν πρόκειται να φύγω από τον ΑΝΤ1. Δεν θεωρώ πως ανανέωσα».

Σε ερώτηση αν σκέφτηκε ποτέ να φύγει από το κανάλι, τόνισε, «Υπήρξαν φορές που σκέφτηκα να φύγω αλλά δεν το έκανα. Μου είχαν γίνει δελεαστικές προτάσεις από άλλα κανάλια με πολύ περισσότερα χρήματα. Κάποτε με κάρφωσε η ιδιαιτέρα της Βουγιουκλάκη όταν έκανα ραντεβού με άλλον ιδιοκτήτη καναλιού και στον ΑΝΤ1 το ήξεραν ήδη».

