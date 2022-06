Life

“Η Κλινική”: Έρχεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Αληθινά περιστατικά. Περίπλοκες ιατρικές υποθέσεις. Έντονες προσωπικές και δραματικές ιστορίες.



«Η ΚΛΙΝΙΚΗ» έρχεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και φέρνει σε πρώτο πλάνο όλα όσα συμβαίνουν μέσα σε μία κλινική.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν και κάθε επεισόδιο αφηγείται τρία διαφορετικά περιστατικά, τα οποία είναι βασισμένα σε πραγματικά γεγονότα.

Μία scripted reality σειρά, η οποία, μέσα από τα μάτια γιατρών και νοσηλευτών, εστιάζει στο συναίσθημα και το δράμα, χωρίς, όμως, να λείπει το χιούμορ και οι στιγμές χαράς. Εδώ, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή με τις σκέψεις, αλλά και τα συναισθήματα όλων να παρεμβάλλονται στην εξιστόρηση με τη βοήθεια ενός αφηγητή.

Στην «ΚΛΙΝΙΚΗ», γιατροί και νοσηλευτές παίρνουν αποφάσεις ζωής και θανάτου, αλλά δεν σηκώνουν ποτέ τα χέρια ψηλά. Ο σκοπός τους είναι να σώζουν ζωές δίνοντας καθημερινές μάχες με σωματικές, ψυχιατρικές, γενετικές αλλά και εξαιρετικά σπάνιες ασθένειες.

Όλοι προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δουλειάς, αλλά και στα δεδομένα της, συχνά, πολύπλοκης προσωπικής τους ζωής.

Το σενάριο, αλλά και τους διαλόγους της «ΚΛΙΝΙΚΗΣ» υπογράφουν απόφοιτοι της ΣΧΟΛΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ του ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

ΕXECUTIVE PRODUCER: ΑΓΛΑIΑ ΛΑΤΣΙΟΥ

SENIOR PRODUCER: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΕΤΕΝΝΙΚΟΒ

ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΙ: ΔΑΝΑΗ ΦΙΛΙΠΠΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΕΒΑΚΗΣ

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΤΟΡΙΔΗ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ ΔΡΙΣΤΕΛΑ

CASTING DIRECTOR: ΙΩΑΝΝΑ ΚΙΤΣΑΡΑ

ΟΡΓ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΙΖΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Βασιλική Βλάχου, Πέτρος Ιωάννου, Γεράσιμος Κατσανέας, Φιλίππα Κουτούπα, Όλγα Κυπριώτου, Βερονίκη Κυριακοπούλου, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Βασίλης Λέμπερος, Εύη Μητσοπούλου, Βασίλης Πουλάκος, Έλενα Σαλαμπάση, Μάυ Χάνα, Απόστολος Χατζής.

