“The 2Night Show” - “Άγριες Μέλισσες”: μυστικά και αποκαλύψεις για την σειρά (βίντεο)

Στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξένησε ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς "Άγριες Μέλισσες", που μοιράστηκαν ιστορίες από τα παρασκήνια.

Ένα διαφορετικό επεισόδιο της εκπομπής "The 2night Show" προβλήθηκε το βρέδυ της Τετάρτης καθώς ήταν το τελευταίο της σεζόν.

Λίγο πριν τους «τίτλους τέλους», οι «Άγριες Μέλισσες» έκαναν ένα τελευταίο «πέταγμα» και κατέκλυσαν το πλατό της εκπομπής. Ηθοποιοί, μουσικοί, δημιουργοί και συντελεστές της σειράς, μοιράστηκαν τις στιγμές που έζησαν τα τελευταία 3 χρόνια, αφηγήθηκαν αστεία περιστατικά, αποκάλυψαν «μυστικά» και μίλησαν για τις δυνατές φιλίες που έχουν «γεννηθεί» μέσα από αυτή τη συνεργασία, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο σκηνοθέτης της σειράς, Λευτέρης Χαρίτος, αποκάλυψε και κάποια μυστικά για τα τελευταία επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, αλλά και για κάποια ενδιαφέροντα περιστατικά στα παρασκήνια της σειράς:

«Μπήκε μέσα και μιλάγαμε 40 λεπτά περί ανέμων και υδάτων. Του έδωσα ένα κείμενο και του είπα ότι έτσι όπως μιλήσαμε να μιλήσει και σαν Ζάχος. Ήταν συγκλονιστικός» είπε για το κάστινγκ του Νίκου Κουρή.

«Κάνει κάστινγκ με πολύ ωραίο τρόπο, έχει ταλέντο στο να σε κάνει να αισθάνεσαι συνδημιουργός ασχέτως αν θα σε πάρει στη δουλειά. Έχει φοβερό ταλέντο να τον αγαπούν οι άνθρωποι» είπε ο Νίκος Κουρής.

Ο σκηνοθέτης εξομολογήθηκε επίσης ότι: «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αρνήθηκαν να παίξουν στις “Μέλισσες” και είπαν ότι αρνήθηκαν. Υπήρχαν άνθρωποι στην πρώτη σεζόν, επώνυμοι που είπαν όχι στην πρώτη σεζόν γιατί είχαν πολλή δουλειά. Ο Τάσος Νούσιας ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου είπε όχι γιατί φοβήθηκε καθημερινή σειρά εποχής και πολύ έντιμα βγήκε και είπε ότι το μετάνιωσε».

Ακόμη είπε ο σκηνοθέτης: «Οι “Μέλισσες” ταυτίστηκαν πολύ με την πανδημία. Υπάρχει μια φοβερή ευγνωμοσύνη από τον κόσμο του “τι καλά που υπήρχατε και είχαμε κάτι να κάνουμε στις 10 το βράδυ”. Εμένα αυτό το πράγμα με συγκινεί φοβερά».

Ο Λευτέρης Χαρίτος ανέφερε επίσης ότι το τελευταίο επεισόδιο της σειράς θα είναι διπλό στις 7 Ιουλίου.

«Η τελευταία σκηνή είναι πάρα πολύ συγκινητική. Όλοι θα φύγουν βαθιά χαρούμενοι. Θα υπάρξει μια μικρή αδικία, μέσα σε εισαγωγικά, αλλά θριαμβεύει η ζωή. Η Μελίνα και ο Πέτρος έγραψαν το φινάλε και το τέλος. Μας το έστειλαν και κλάψαμε όλοι. Ο Ροϊλός έπεσε με τη μούρη στο κρεβάτι και έκλαιγε μισή ώρα», αποκάλυψε.





